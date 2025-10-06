دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على البرازيل.

لولا دا سيلفا يدعو ترامب إلى رفع الرسوم الجمركية عن السلع البرازيلية



ونشر مكتب الرئيس البرازيلي بيانا جاء فيه: "صباح يوم الاثنين 6 أكتوبر، اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وتحدث قائدا البلدين لمدة 30 دقيقة في أجواء ودية.. ووصف الرئيس لولا هذا اللقاء بأنه فرصة لاستعادة العلاقات الودية بين البلدين التي استمرت 201 عام".

وذكر المكتب: "طلب (لولا دا سيلفا) إلغاء الرسوم الجمركية بنسبة 40% على المنتجات المحلية والإجراءات التقييدية المفروضة على المسؤولين البرازيليين."

كما اتفق الرئيسان على عقد لقاء شخصي في المستقبل القريب، واقترح لولا دا سيلفا قمة "آسيان" في ماليزيا كمكان محتمل للقاء، وأعرب عن استعداده لزيارة الولايات المتحدة، وأشار البيان إلى أن "الرئيسين تبادلا أرقام الهواتف لإنشاء قناة اتصال مباشرة".

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على السلع البرازيلية في أوائل أغسطس الماضي، طالت عددا من الصادرات إلى الولايات المتحدة إلى 50%، وخاصة القهوة ومنتجات اللحوم.

وفي الوقت نفسه، قررت واشنطن إعفاء لب الخشب البرازيلي، ومكونات الطائرات، والمعادن الأرضية النادرة، وعصير البرتقال من الرسوم الجمركية.

وفي يوليو الماضي، وعد الرئيس البرازيلي بالرد بالمثل، لكنه أعرب لاحقا عن أمله في أن تتمكن الحكومة البرازيلية من التفاوض على إعادة النظر في الرسوم الجمركية.

