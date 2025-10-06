أخبار الرياضة اليوم: الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى.. أعضاء بمجلس الزمالك يدرسون الاستقالة.. حقيقة رحيل التوأم عن منتخب مصر بعد أمم أفريقيا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على زيارة حسن شحاتة نجم مصر ونادي الزمالك في أحد المستشفيات الخاصة من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

في ذات السياق ثمن مجلس إدارة نادي الزمالك توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية للكابتن حسن شحاتة، كونه تقدير كبير لقيمته ومكانته باعتباره أحد أهم رموز كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل.

كشف الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن حقيقة نقل بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 من المغرب، بعد الأحداث التي تدور هناك.

كشف مصدر في نادي الزمالك أن هناك بعضا من أعضاء مجلس الإدارة يدرسون تقديم الاستقالة، حال استمرت الأزمة المالية لفترة طويلة.

حسم هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، مصير التوأم حسام وإبراهيم حسن، وإستمرارهما في قيادة منتخب مصر الأول من عدمه، خلال الفترة المقبلة.

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد مساء اليوم، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الإدارة الجديدة، والمقرر إقامتها خلال يومي 30 و31 من شهر أكتوبر الجاري.

توجهت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في السابعة - بتوقيت القاهرة - مساء يوم الأربعاء المقبل في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تلقى النادي الأهلي إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن مواعيد مباراتي الفريق أمام إيجل نوار البوروندي في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للنادي (الاجتماع الخاص) لتوفيق الأوضاع يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر الجاري، بمقر النادي.

أكد الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن ممفيس ديباي، الهداف التاريخي لمنتخب هولندا، سيتأخر في الانضمام إلى المعسكر التدريبي، استعدادا لمباراتين في تصفيات كأس العالم 2026، بعدما قال: إن جواز سفره سُرق في البرازيل، حيث يلعب في صفوف نادي كورينثيانز.

أعلن النادي الإسماعيلي، في بيان رسمي أصدره قبل قليل عبر الرسمي على منصة “إكس”، عدم إكتمال النصاب القانوني لجمعيته العمومية التي انعقدت اليوم الإثنين، من أجل توفيق أوضاع النادي، إعمالا لقانون الرياضة الجديد.

