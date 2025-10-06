الأربعاء، افتتاح "صالون النقابة 11" بمركز محمود سعيد للمتاحف

يستعد مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية لافتتاح معرض "صالون النقابة 11" الذي تنظمه نقابة الفنانين التشكيليين، ويأتي تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

أعلن الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، افتتاح الصالون بحضور الفنان حسن وصفي، نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يكون ضيف شرف الصالون لهذا العام هو الدكتور عبد السلام عيد، كما يُقام حفل الافتتاح في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر.

يُقام المعرض في قاعتي أجيال 1 وأجيال 2 بمركز محمود سعيد للمتاحف، والكائن في 6 شارع محمد باشا سعيد بمنطقة جناكليس.

ويستمر الصالون في استقبال الجمهور حتى يوم الأحد 12 أكتوبر 2025، على أن تكون مواعيد الزيارة اليومية من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً، مع الإشارة إلى أن المركز مغلق يومي الجمعة والإثنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.