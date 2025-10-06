الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الأربعاء، افتتاح "صالون النقابة 11" بمركز محمود سعيد للمتاحف

معرض صالون النقابة
معرض صالون النقابة 11، فيتو

يستعد مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية لافتتاح معرض "صالون النقابة 11" الذي تنظمه نقابة الفنانين التشكيليين، ويأتي تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

أعلن الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، افتتاح الصالون بحضور الفنان حسن وصفي، نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يكون ضيف شرف الصالون لهذا العام هو الدكتور عبد السلام عيد، كما يُقام حفل الافتتاح في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر.

يُقام المعرض في قاعتي أجيال 1 وأجيال 2 بمركز محمود سعيد للمتاحف، والكائن في 6 شارع محمد باشا سعيد بمنطقة جناكليس.

ويستمر الصالون في استقبال الجمهور حتى يوم الأحد 12 أكتوبر 2025، على أن تكون مواعيد الزيارة اليومية من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً، مع الإشارة إلى أن المركز مغلق يومي الجمعة والإثنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز محمود سعيد للمتاحف مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية معرض صالون النقابة 11 نقابة الفنانين التشكيليين الدكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية

مواد متعلقة

بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، معرض للكتاب في مكتبة المستقبل

افتتاح معرض "جنون الذاكرة" للفنان أحمد الجنايني بجاليري ضي الزمالك غدا

الأكثر قراءة

كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

مصادر لـ "فيتو": مستقبل وطن يخطر مرشحيه الفرديين ببدء الترشح لانتخابات مجلس النواب

لم يتضمن الفعل الفاضح، كواليس التحقيق مع متهمي مشاجرة المحور واعترافاتهم

أعضاء بمجلس الزمالك يدرسون الاستقالة بسبب الأزمة المالية وسحب أرض أكتوبر

من قصص القرآن الكريم، ماذا كان يحدث للجن والطير والحيوان عند سماعهم ترتيل داود الزبور

القبض على رجل أعمال شهير هارب من تنفيذ أحكام قضائية في 15 مايو

أسعار الذهب تخرج عن السيطرة، وهذا العيار يسجل 6050 جنيها

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، ماذا كان يحدث للجن والطير والحيوان عند سماعهم ترتيل داود الزبور

هل يجوز للزوج أخذ أموال زوجته وما ضوابط المعاملات المالية بينهما ؟ (فيديو)

هل المرأة ليس لها إلا البيت فى الإسلام؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads