حسام جودة قائما بأعمال مدير إدارة قليوب التعليمية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عن تعيين حسام جودة قائما باعمال مدير إدارة قليوب التعليمية، وذلك في إطار حركة التغييرات الإدارية التي تشهدها المديرية لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل الإدارات التعليمية.

بعد اقالة محافظ القليوبية لمدير الإدارة،حسام جودة قائما بأعمال مدير إدارة قليوب



وجاء القرار عقب إصدار محافظ القليوبية قرارًا بـ نقل يحيى العمراوي، وكيل الإدارة السابق، وإلغاء تكليفه نهائيًا، على أن يعود إلى الاتحادات الطلابية في إدارة التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وقرر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، استبعاد كل من مدير إدارة قليوب التعليمية يحيى العمراوي، ومديرة مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة فهيمة أبو العزم أحمد، بالإضافة إلى استبعاد مصطفى عبد العظيم، مدرس أساسي بالمدرسة، وإحالته إلى الإدارة التعليمية لحين انتهاء التحقيقات في واقعة المشاجرة.

