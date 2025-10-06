الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حسام جودة قائما بأعمال مدير إدارة قليوب التعليمية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عن تعيين حسام جودة قائما باعمال مدير إدارة قليوب التعليمية، وذلك في إطار حركة التغييرات الإدارية التي تشهدها المديرية لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل الإدارات التعليمية.

13 مرشحا يتنافسون على مقاعد التجديد النصفي بنقابة أطباء القليوبية

محمد عبد الجليل يكتب: ضابط القليوبية يجسد رؤية الوزارة لضبط النفس.. شاب يهشم 5 سيارات ويعتدي على ضابط.. فكان الرد القبض عليه بهدوء!

بعد اقالة محافظ القليوبية لمدير الإدارة،حسام جودة قائما بأعمال مدير إدارة قليوب 


وجاء القرار عقب إصدار محافظ القليوبية قرارًا بـ نقل يحيى العمراوي، وكيل الإدارة السابق، وإلغاء تكليفه نهائيًا، على أن يعود إلى الاتحادات الطلابية في إدارة التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وقرر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، استبعاد كل من مدير إدارة قليوب التعليمية يحيى العمراوي، ومديرة مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة فهيمة أبو العزم أحمد، بالإضافة إلى استبعاد مصطفى عبد العظيم، مدرس أساسي بالمدرسة، وإحالته إلى الإدارة التعليمية لحين انتهاء التحقيقات في واقعة المشاجرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة قليوب التعليمية التربية والتعليم بالقليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

مواد متعلقة

13 مرشحا يتنافسون على مقاعد التجديد النصفي بنقابة أطباء القليوبية

وكيل صحة القليوبية يتابع إجراءات الكشف الطبي على مرشحي "النواب"

مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة

الأكثر قراءة

كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

لم يتضمن الفعل الفاضح، كواليس التحقيق مع متهمي مشاجرة المحور واعترافاتهم

مصادر لـ "فيتو": مستقبل وطن يخطر مرشحيه الفرديين ببدء الترشح لانتخابات مجلس النواب

خالد العناني يفوز بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

هل يجوز للزوج أخذ أموال زوجته وما ضوابط المعاملات المالية بينهما ؟ (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، ماذا كان يحدث للجن والطير والحيوان عند سماعهم ترتيل داود الزبور

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، ماذا كان يحدث للجن والطير والحيوان عند سماعهم ترتيل داود الزبور

هل يجوز للزوج أخذ أموال زوجته وما ضوابط المعاملات المالية بينهما ؟ (فيديو)

هل المرأة ليس لها إلا البيت فى الإسلام؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads