الزمالك يدعو لجمعية عمومية 21 أكتوبر لاعتماد تعديلات اللائحة

الزمالك يدعو لجمعية
الزمالك يدعو لجمعية عمومية 21 أكتوبر

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة  حسين لبيب الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للنادي (الاجتماع الخاص) لتوفيق الأوضاع يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر الجاري، بمقر النادي.

 

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الآتي:

اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ والصادر بموجب القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥. 


 يكون الاجتماع صحيحًا بحضور ٤٠٠٠ أربعة آلاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.

تبدأ عملية التسجيل والتصويت لحضور الاجتماع الخاص بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً بموجب بطاقة العضوية بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

 يكون التصويت حضوريًا ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع.

الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب مجلس إدارة نادي الزمالك اخبار الزمالك

