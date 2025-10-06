وليد سليمان: التعاقد مع لانجلير خطوة مهمة لتطوير قطاع الناشئين
قال الكابتن وليد سليمان، نائب المدير الرياضي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إن «أرت لانجلير»، المدير الفني الهولندي لقطاع الناشئين بدأ مهام عمله بشكل فعلي، بعدما عقد سلسلة من الاجتماعات مع مدربي القطاع، وحرص على متابعة العديد من مباريات فرق النادي المختلفة.
وأوضح «سليمان» أن الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي، موجود بصفة مستمرة في قطاع الناشئين لمتابعة سير العمل، وتذليل أي عقبات تواجه الجميع، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من جانب قطاع كرة القدم بالنادي.
وأضاف: «عقدنا جلسات مطولة مع «لانجلير»، وهو مدرب صاحب خبرات كبيرة ويسعى إلى تحقيق نجاحات مع النادي، من خلال تجاربه السابقة.. وكل الشكر لمسئولي النادي على الاهتمام الشديد بتوفير كل متطلبات النجاح للقطاع».
وأكد سليمان أن المدرسة الهولندية لديها نجاحات عديدة، والتعاقد مع «لانجلير» خطوة مهمة للغاية، مشيرا إلى أن «لانجلير» معجب بالبنية التحتية للنادي وكذلك مستوى اللاعبين المتواجدين في القطاع.
وأضاف أن هناك إيجابيات عديدة تحققت خلال الفترة الماضية، وهو ما ظهر من خلال تصعيد أكثر من لاعب للفريق الأول، إلى جانب دعوات المعايشة الخارجية التى تلقاها عدد كبير من اللاعبين، فضلا عن اعتماد المنتخبات الوطنية المختلفة على العناصر الواعدة من الأهلي، مثل منتخب 2009 الذي يضم ما بين 9 إلى 11 لاعبا، وكذلك منتخب 2008، كما تواجد لاعبان من مواليد 2007 مع منتخب 2005.
وأكمل: «لدينا أسماء مميزة نالت إشادة الجميع، ومع الحصول على فرصة أكبر واحتكاك أفضل سيكون لهم مستقبل واعد، ونحرص على إكساب اللاعبين مقومات شخصية الأهلي والتعود على الضغوط، ونحرص على حضورهم المباريات الجماهيرية، ونؤكد لهم دائما أن التواجد في النادي ميزة كبيرة، يجب استغلالها من خلال الشغف والإصرار لتحقيق النجاح في مسيرتهم».
