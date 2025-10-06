الإثنين 06 أكتوبر 2025
رياضة

حكام مواجهتي الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

تلقى النادي الأهلي إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن مواعيد مباراتي الفريق أمام إيجل نوار البوروندي في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

وأوضح الكاف في خطابه أن الجنوب إفريقي أوكسولو بادي سيتولي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، على أن يديرها السنغالي عيسى سي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التوقف الدولي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

