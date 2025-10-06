مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل منزله في سوهاج

لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء لهوه داخل منزله،

بقرية روافع العيساوية التابعة لمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة بوفاة الطفل حمدي م.ع، 7 سنوات، صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية روافع العيساوية.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص أن الطفل تعرض للمس تيار كهربائي من أحد الأسلاك أثناء لهوه، ما تسبب في وفاته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وقررت جهات التحقيق التصريح بالدفن عقب استكمال الإجراءات القانونية.



