الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنجاز جديد للفروسية المصرية، طاهر زيادة يحصل على برونزية جولة الملكية المغربية

الفارس المصري محمد
الفارس المصري محمد طاهر زيادة، فيتو

 حقق الفارس المصري محمد طاهر زيادة إنجازا جديدا للفروسية المصرية أثناء مشاركته ببطولة جولة الفروسية الملكية المغربية المؤهلة لكأس العالم بارتفاع 155 160 سم ( بطولة كأس محمد السادس)، بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسة شرسة مع كبار الفرسان الأولمبيين وأبطال العالم في الفروسية من المشاركين بنفس البطولة.

ويذكر من كبار الفرسان وأبطال العالم المشاركين بالبطولة: الفارس تيم برينين من إيرلندا والفارسة مولي برافو من البرتغال والفارس مانز ثيسين من هولندا والفارس اليكس جوليه من فرنسا والفارس روبيرتو بيريفيتالي من إيطاليا والفارس الأولمبي فارس المبتي من السعودية، الذي شارك في أولمبياد باريس، والفارس نيكولاس ديسوزي من فرنسا والفارس ماكسميلين من بولندا.

 بالإضافة لكبار فرسان المغرب، وهم: الفارس عبد الكريم قادر وعبد السلام والفارس جو ويتكر من إنجلترا والفارس رمزي الدهامي من السعودية الذي شارك في 6 دورات أولمبية، والفارس عبدالله الشربتلي من السعودية الذي شارك في 3 أولمبياد والحاصل على المركز الثاني في بطولة العالم لألعاب الفروسية والفارس الشاب زين شادي سمير من أصغر الفرسان المشاركين من مصر، والفارس الإيطالي إيمانويل جوديانو الذي يعد من أمهر فرسان العالم والفارسة النرويجية سيسلي هابلاند.

واستطاع محمد طاهر زيادة أن يضع بصمته وسط هذه الأسماء الكبيرة ليحصل على المركز الثالث بفارق زمنى قدره ثانيتين عن المركز الثاني الذي حصل عليه الفارس المغربي الغالي بوكا، بينما حصل على المركز الأول فارس إيرلندا تيم برينن.

وتعد هذه البطولة مؤهلة لنهائي كأس العالم المقرر إقامته بمدينة أخن بألمانيا في أبريل من عام 2026 المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد طاهر الفروسية كأس العالم للفروسية منتخب الفروسية محمد طاهر زيادة

مواد متعلقة

لجنة الفروسية للجمهورية تكرم متطوعي ومنظمي البطولة بنادي سموحة الرياضى بالإسكندرية

وزارة الرياضة تدعم نادي الفروسية بالوادي الجديد لتنشيط السياحة الداخلية وخلق فرص عمل

بدء الفعاليات التمهيدية من بطولة الفروسية للجمهورية بنادي سموحة

الأولمبياد الخاص، منتخب الفروسية يختتم استعداداته للمسابقة الإقليمية

الأكثر قراءة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

أبرزهم سعفان والملا وشعراوي، ترشح وزراء سابقين في انتخابات النواب (خاص)

تروج للتحول الجنسي، ملياردير إماراتي يحذر من خطر منصة نتفليكس على الأطفال

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

قرار جمهوري جديد بتعيين 263 سفيرا ومستشارا بوزارة الخارجية

الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى (صور)

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى نصر أكتوبر، الشعراوي يوضح مواضع ذكر مصر بالقرآن الكريم (فيديو)

الإفتاء توضح بالأدلة مشروعية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

لا ينكره إلا مخذول، علي جمعة يوجه رسالة قوية للمشككين في نصر أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads