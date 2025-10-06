إنجاز جديد للفروسية المصرية، طاهر زيادة يحصل على برونزية جولة الملكية المغربية

حقق الفارس المصري محمد طاهر زيادة إنجازا جديدا للفروسية المصرية أثناء مشاركته ببطولة جولة الفروسية الملكية المغربية المؤهلة لكأس العالم بارتفاع 155 160 سم ( بطولة كأس محمد السادس)، بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسة شرسة مع كبار الفرسان الأولمبيين وأبطال العالم في الفروسية من المشاركين بنفس البطولة.

ويذكر من كبار الفرسان وأبطال العالم المشاركين بالبطولة: الفارس تيم برينين من إيرلندا والفارسة مولي برافو من البرتغال والفارس مانز ثيسين من هولندا والفارس اليكس جوليه من فرنسا والفارس روبيرتو بيريفيتالي من إيطاليا والفارس الأولمبي فارس المبتي من السعودية، الذي شارك في أولمبياد باريس، والفارس نيكولاس ديسوزي من فرنسا والفارس ماكسميلين من بولندا.

بالإضافة لكبار فرسان المغرب، وهم: الفارس عبد الكريم قادر وعبد السلام والفارس جو ويتكر من إنجلترا والفارس رمزي الدهامي من السعودية الذي شارك في 6 دورات أولمبية، والفارس عبدالله الشربتلي من السعودية الذي شارك في 3 أولمبياد والحاصل على المركز الثاني في بطولة العالم لألعاب الفروسية والفارس الشاب زين شادي سمير من أصغر الفرسان المشاركين من مصر، والفارس الإيطالي إيمانويل جوديانو الذي يعد من أمهر فرسان العالم والفارسة النرويجية سيسلي هابلاند.

واستطاع محمد طاهر زيادة أن يضع بصمته وسط هذه الأسماء الكبيرة ليحصل على المركز الثالث بفارق زمنى قدره ثانيتين عن المركز الثاني الذي حصل عليه الفارس المغربي الغالي بوكا، بينما حصل على المركز الأول فارس إيرلندا تيم برينن.

وتعد هذه البطولة مؤهلة لنهائي كأس العالم المقرر إقامته بمدينة أخن بألمانيا في أبريل من عام 2026 المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.