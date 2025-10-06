الإثنين 06 أكتوبر 2025
خارج الحدود

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا صهيونية جنوب غزة

القسام، فيتو
القسام، فيتو

 أعلنت كتائب القسام، اليوم اإاثنين، استهداف دبابة ميركافا صهيونية بعبوة شواظ في محيط مدرسة أم القرى جنوبي مدينة غزة.

وقبل وقت سابق قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: إنها قصفت موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال شمال حي التفاح شرقي مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

 

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بدوي صافرات الإنذار في منطقة أسدود المحتلة شمال غلاف غزة.

 

رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، أطلقت فصائل المقاومة رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ودوت انفجارات قوية في سماء أسدود شمال غلاف غزة.

وأكدت القناة 12 العبرية، اعتراض 4 صواريخ من بين 5 أطلقت من غزة.

 

جيش الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من اليمن

 في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،  اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن.

