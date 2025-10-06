تروج للتحول الجنسي، ملياردير إماراتي يحذر من خطر منصة نتفليكس على الأطفال

التحذير من منصة نتفليكس، حذر الملياردير الإماراتي خلف الجبتور من منصة "نتفلكس"، مؤكدًا أنها تروج لمحتويات كرتونية خطيرة للأطفال، حيث تقدم أفلاما كرتونية للأطفال تتناول مواضيع خطيرة تتعلق بالميول غير الطبيعية والتحول الجنسي، وتحاول تمرير أفكار تُخالف الفطرة، وتتناقض مع كل الأديان السماوية ومع الطبيعة.

التحذير من خطورة أفلام الكرتون على نيتفليكس

وطالب خلف الحبتور بمراقبة المحتويات التي تقدم للأطفال والقُصر عبر عدد من المنصات، ومنها (اليوتيوب ونيتفليكس)، ومن خلال الألعاب ومواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بأنها "خطر" يتسلل إلى بيوتنا ليعبث بفكر الجيل الجديد.

كرتون Dead End، فيتو



وأكد الحبتور أن معركة اليوم ليست عسكرية، بل فكرية وأخلاقية تدار من خلال البيوت، مطالبًا أن يحتل هذا الملف المركز الأول في اهتماماتنا وهموم أمتنا في هذه المرحلة.

وقال خلف الحبتور، عبر منصة "أكس"، في تحذيراته بشأن المنصات: " يجب أن نكون حذرين جدًا جدًا جدًا مما يشاهده أبناؤنا، سواء على يوتيوب أو على المنصّات أو من خلال الألعاب ومواقع التواصل الاجتماعي".

وكشف خلف الحبتور عن مخاوفه فقال: "وصلني مقطع فيديو من كرتون للأطفال يُعرض على منصة نتفليكس بعنوان Dead End. ولن أضع المقطع في هذه التغريدة حرصًا مني على ألا يشاهده أي طفل أو قاصر، وحتى لا يُفهم أنني أروّج له أو أوافق على محتواه، لكنني أضع بعض الصور فقط ليتمكن الأهل من التعرف عليه".

كرتون نتفليكس خطر يتسلّل إلى بيوتنا

وتابع خلف الحبتور "هذا الموضوع يُتداول كثيرًا في الآونة الأخيرة، وأردت أن أتحدث عنه لأهميته ولخطورته على أجيالنا القادمة".

التحذير من كرتون نيتفليكس، فيتو



وأوضح الحبتور أن "هذا الكرتون يُقدَّم للأطفال بعمر الـ7 سنوات بأسلوب لطيف وألوان زاهية، لكنه يتناول مواضيع خطيرة تتعلق بالميول غير الطبيعية والتحول الجنسي، ويُحاول تمرير أفكار تُخالف الفطرة، وتتناقض مع كل الأديان السماوية ومع الطبيعة ذاتها، في محاولة واضحة لغسل عقول الأطفال وتشويه براءتهم".

وطالب خلف الحبتور بالحذر فقال: "علينا أن ندرك أن هذا النوع من المحتوى ليس أمرًا بسيطًا، بل هو خطر يتسلّل إلى بيوتنا بهدوء ليعبث في فكر الجيل الجديد.

لذلك، يجب أن يحتل هذا الملف المركز الأول في اهتماماتنا وهموم أمتنا في هذه المرحلة. وإن كانت بعض المنصات العالمية هي من تضع هذا المحتوى أو تروّج له، فعلينا أن نتخذ مواقف واضحة وحازمة منها، لأنها لا تهدد فقط قيمنا، بل تهدد أمننا الأسري والمجتمعي، وتمسّ نواتنا الأولى: العائلة".

وقال خلف الحبتور "أطفالنا أمانة، وهم مستقبلنا. من واجبنا أن نحميهم ونراقب ما يشاهدونه، لأن التربية اليوم لم تعد في البيت والمدرسة فقط، بل تمتد إلى كل شاشة وهاتف يحملونه بين أيديهم".

واختتم خلف الحبتور قائلًا: "فلنحذر… لأن المعركة اليوم ليست عسكرية، بل فكرية وأخلاقية، وأخطر ما فيها أنها تُدار من داخل منازلنا دون أن نشعر".

