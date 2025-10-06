الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نص توجيه السادات إلى المشير أحمد إسماعيل لبدء حرب أكتوبر 1973

السادات والمشير
السادات والمشير أحمد إسماعيل
ads

 بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر 1973، ننشر نص توجيه الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة لبدء الحرب.

وتضمن التوجيه الاستراتيجي الصادر من الرئيس السادات عددا من التكليفات والتعليمات الاستراتيجية والهامة كالتالي: 

  • إزالة الجمود العسكري الحالى بكسر وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 6 أكتوبر 1973.
  • تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة فى الأفراد والأسلحة والمعدات.
  • العمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب نمو وتطور إمكانيات وقدرات القوات المسلحة.
  • وتنفذ هذه المهام بواسطة القوات المسلحة المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة السورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اكتوبر 1973 انتصارات اكتوبر انتصارات أكتوبر 1973

الأكثر قراءة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

أبرزهم سعفان والملا وشعراوي، ترشح وزراء سابقين في انتخابات النواب (خاص)

تروج للتحول الجنسي، ملياردير إماراتي يحذر من خطر منصة نتفليكس على الأطفال

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

قرار جمهوري جديد بتعيين 263 سفيرا ومستشارا بوزارة الخارجية

الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى (صور)

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى نصر أكتوبر، الشعراوي يوضح مواضع ذكر مصر بالقرآن الكريم (فيديو)

الإفتاء توضح بالأدلة مشروعية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

لا ينكره إلا مخذول، علي جمعة يوجه رسالة قوية للمشككين في نصر أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads