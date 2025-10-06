نص توجيه السادات إلى المشير أحمد إسماعيل لبدء حرب أكتوبر 1973

بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر 1973، ننشر نص توجيه الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة لبدء الحرب.

وتضمن التوجيه الاستراتيجي الصادر من الرئيس السادات عددا من التكليفات والتعليمات الاستراتيجية والهامة كالتالي:

إزالة الجمود العسكري الحالى بكسر وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 6 أكتوبر 1973.

تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة فى الأفراد والأسلحة والمعدات.

العمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب نمو وتطور إمكانيات وقدرات القوات المسلحة.

وتنفذ هذه المهام بواسطة القوات المسلحة المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة السورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.