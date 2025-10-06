فيريرا يطلب تقريرا طبيا لحسم موقف دونجا وأحمد شريف من مباريات الكونفيدرالية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، طلب من الجهاز الطبي تقريرًا تفصيليًّا عن الحالة الصحية لكل من نبيل عماد “دونجا” وأحمد شريف، لاعبي الفريق، وذلك لحسم موقفهما من المشاركة في المباريات المقبلة ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأوضح المصدر أن فيريرا يرغب في الاطمئنان على جاهزية الثنائي قبل وضع خطته الفنية للمواجهة المنتظرة أمام فريق ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 من البطولة، خاصة أن الجهاز الفني يرى في دونجا عنصرًا محوريًّا في خط الوسط، بينما يمثل أحمد شريف ورقة هجومية واعدة يمكن الاستفادة منها في ظل ضغط المباريات.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الطبي سيقدم تقريره خلال الساعات المقبلة، متضمنًا نتائج الفحوصات الأخيرة وبرنامج التأهيل المخصص لكل لاعب، لتحديد مدى جاهزيتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويأمل فيريرا في استعادة أكبر عدد من اللاعبين المصابين قبل بداية مشوار الفريق القاري، من أجل الدخول بقوة في البطولة وتعويض الإخفاقات الأخيرة في الدوري المحلي، خاصة أن الجهاز الفني يدرك أهمية تحقيق انطلاقة إيجابية تمنح اللاعبين والجماهير دفعة معنوية قوية.

