الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فيريرا يطلب تقريرا طبيا لحسم موقف دونجا وأحمد شريف من مباريات الكونفيدرالية

فيريرا
فيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، طلب من الجهاز الطبي تقريرًا تفصيليًّا عن الحالة الصحية لكل من نبيل عماد “دونجا” وأحمد شريف، لاعبي الفريق، وذلك لحسم موقفهما من المشاركة في المباريات المقبلة ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأوضح المصدر أن فيريرا يرغب في الاطمئنان على جاهزية الثنائي قبل وضع خطته الفنية للمواجهة المنتظرة أمام فريق ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 من البطولة، خاصة أن الجهاز الفني يرى في دونجا عنصرًا محوريًّا في خط الوسط، بينما يمثل أحمد شريف ورقة هجومية واعدة يمكن الاستفادة منها في ظل ضغط المباريات.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الطبي سيقدم تقريره خلال الساعات المقبلة، متضمنًا نتائج الفحوصات الأخيرة وبرنامج التأهيل المخصص لكل لاعب، لتحديد مدى جاهزيتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويأمل فيريرا في استعادة أكبر عدد من اللاعبين المصابين قبل بداية مشوار الفريق القاري، من أجل الدخول بقوة في البطولة وتعويض الإخفاقات الأخيرة في الدوري المحلي، خاصة أن الجهاز الفني يدرك أهمية تحقيق انطلاقة إيجابية تمنح اللاعبين والجماهير دفعة معنوية قوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البلجيكي يانيك فيريرا احمد شريف كاس الكونفيدرالية الافريقية فيريرا المدير الفني للفريق ديكيداها الصومالي نادي الزمالك

مواد متعلقة

جلسة حاسمة مع فيريرا لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق

عودة ثلاثي الزمالك المصاب لقائمة الفريق أمام ديكيداها في الكونفدرالية

سمير محمد علي، حارس مرمى الزمالك الأسطوري في ذمة الله (بروفايل)

أبرزها مستحقات اللاعبين ورحيل أحد رموزه، الأزمات تضرب الزمالك

وفاة حارس الزمالك السابق

مصدر بالزمالك: صرفنا جزءا من المستحقات وهذه حقيقة نية اللاعبين في فسخ التعاقدات

حافلة الزمالك تصل استاد قناة السويس لمواجهة المحلة واللاعبون يعاينون أرضية الملعب

الدوري الإنجليزي، نتيجة الشوط الأول بين توتنهام وليدز يونايتد

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

الخطيب يطمئن على صحة حسن شحاتة في المستشفى (صور)

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

تفاصيل صادمة في اختفاء اللوحة الأثرية من سقارة، والمصريون: يارب ما يكونوا سيحوها

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا لكأس العالم

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads