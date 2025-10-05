الأحد 05 أكتوبر 2025
وفاة حارس الزمالك السابق

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي، وفاة الكابتن سمير محمد علي، أحد الأسماء البارزة في تاريخ النادي.

وكتب سليمان: “توفى إلى رحمة الله الرمز الكبير كابتن سمير محمد علي… الله يرحمك ويغفر لك”.

وتقدّم سليمان بخالص العزاء إلى أسرة الراحل وجماهير الزمالك، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وعلى جانب آخر، قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن فريقه سيطر على مجريات مباراة غزل المحلة التي أقيمت  في مسابقة الدوري الممتاز.

وتابع المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كل اللاعبين أدّوا بشكل جيد، وسيطرنا على المباراة بسهولة، لكننا تعادلنا بسبب خطأين، وهو أمر محبط، والإحباط الأكبر أننا نفقد نقاطًا لا يستحق المنافس الحصول عليها، وتكرر هذا الأمر للمباراة الثانية على التوالي، لذا يجب أن نتحلى بالصبر حتى نعود إلى طريق الانتصارات".
 

