رياضة

عودة ثلاثي الزمالك المصاب لقائمة الفريق أمام ديكيداها في الكونفدرالية

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا استقر على ضم الثلاثي محمود جهاد وناصر منسي ومحمد شحاتة إلى قائمة الفريق التي ستواجه ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تعافيهم من الإصابات التي أبعدتهم عن المباريات الأخيرة.

وأوضح المصدر أن الثلاثي سيكون جاهزا خلال الأيام المقبلة، وظهروا بحالة فنية وبدنية جيدة

ويعد انضمام محمود جهاد وناصر منسي ومحمد شحاتة بمثابة دفعة قوية للفريق، خاصة في ظل رغبة الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية

ويستعد الزمالك للمباراة بكل قوة، حيث يسعى لتعويض الإخفاقات المحلية الأخيرة، وبداية مشواره الأفريقي بشكل مميز، خاصة أن البطولة تمثل هدفًا مهمًا لإدارة النادي والجهاز الفني هذا الموسم من أجل استعادة بريق الفريق القاري.

