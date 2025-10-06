الإثنين 06 أكتوبر 2025
جلسة حاسمة مع فيريرا لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق

فيريرا
فيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن نية مجلس الإدارة عقد جلسة حاسمة مع البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، فور عودته إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري الممتاز خلال الجولات الأخيرة.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي ترى أن الفريق لم يظهر بالمستوى المنتظر في المباريات الماضية، خاصة بعد فقدان نقاط مهمة أمام الأهلي وغزل المحلة والجونة، وهو ما أدى إلى تراجع مركز الزمالك في جدول الترتيب وأثار قلق الجماهير.

ومن المنتظر أن يحضر الجلسة عدد من أعضاء اللجنة الفنية، إلى جانب مسؤولي الكرة، لمناقشة رؤية الجهاز الفني للفترة المقبلة وخطة تصحيح المسار سريعًا، مع التأكيد على ضرورة استعادة الانتصارات للحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري.

كما ستشهد الجلسة مناقشة بعض الأمور الفنية، مثل اختيارات التشكيل وطريقة اللعب وإدارة المباريات، بالإضافة إلى ملف الإصابات وبرنامج تجهيز اللاعبين العائدين، بهدف الوصول إلى أفضل توليفة قبل المواجهات المقبلة.

وأكد المصدر أن الإدارة لا تفكر في إجراء تغييرات فنية في الوقت الحالي، لكنها تنتظر ردودًا واضحة من فيريرا وخطة عملية لتصحيح الوضع سريعًا.

