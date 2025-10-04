الدوري الإنجليزي، نتيجة الشوط الأول بين توتنهام وليدز يونايتد

انتهى الشوط الأول بين فريق توتنهام وليدز يونايتد بالتعادل بهدف لكل فريق في المباراة المقامة بينهما على ملعب "إيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في الدقيقة 23 أحرز ماتياس تيل هدف توتنهام الأول قبل أن يتعادل معه نوا أوكافور في الدقيقة 34 وحاول الفريقان إحراز هدف التقدم.

وبدأ توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: روميرو، بيدرو بورو، فان دي فين، أودوجي

خط الوسط: بالينيا، بنتانكور، محمد قدوس، أودوبيرت، تشافي سيمونز

الهجوم: ماتياس تيل.

ويحتل فريق توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات، وتعادلين، وهزيمة واحدة.

ويحتل فريق ليدز يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات، حيث حقق الفوز مرتين، وتعادل مرتين، وخسر مباراتين.

