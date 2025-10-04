السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، نتيجة الشوط الأول بين توتنهام وليدز يونايتد

توتنهام
توتنهام

انتهى الشوط الأول بين فريق توتنهام وليدز يونايتد بالتعادل بهدف لكل فريق في المباراة المقامة بينهما على ملعب "إيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في الدقيقة 23 أحرز ماتياس تيل هدف توتنهام الأول قبل أن يتعادل معه نوا أوكافور في الدقيقة 34 وحاول الفريقان إحراز هدف التقدم.

وبدأ توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: روميرو، بيدرو بورو، فان دي فين، أودوجي

خط الوسط: بالينيا، بنتانكور، محمد قدوس، أودوبيرت، تشافي سيمونز

الهجوم: ماتياس تيل.

 

ويحتل فريق توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات، وتعادلين، وهزيمة واحدة.

ويحتل فريق ليدز يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات، حيث حقق الفوز مرتين، وتعادل مرتين، وخسر مباراتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي ملعب إيلاند رود ليدز يونايت ليدز يونايتد حراسة المرمي جدول ترتيب الدوري فريق ليدز يونايتد

مواد متعلقة

توتنهام يجدد عقد نجم خط الوسط بينتانكور

توتنهام ينجو من ليلة سقوط الكبار بتعادل مخيب مع وولفرهامبتون

كأس كاراباو، توتنهام يحقق فوزا مهما على دونكاستر روفرز في دور الـ32

الأكثر قراءة

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

"أنا بصلي وعندي كلبة عايزة أربيها بالحلال"، أقوال سارة خليفة من قفص الاتهام

بعد إعلان موعد تلقي الطلبات، هذه شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب

ننشر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تركيب أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالهموم والمشاكل

ما الطرق العملية لحفظ القرآن الكريم؟، عالم أزهري يوضح الطريق الأسهل (فيديو)

هل يجوز للمنتقبة رفع النقاب أمام خطيبها؟ اعرف حكم الشرع (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads