أبرزها مستحقات اللاعبين ورحيل أحد رموزه، الأزمات تضرب الزمالك

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي صرفت جزءًا من مستحقات لاعبي الفريق خلال الأيام الماضية، في محاولة لاحتواء حالة الغضب داخل المعسكر، على أن يتم صرف باقي المستحقات خلال الفترة المقبلة.

هذه الخطوة ساهمت في تهدئة الأجواء نسبيًا داخل الفريق، قبل استكمال منافسات الدوري الممتاز.

فيريرا تحت المجهر بعد تراجع النتائج

لم تمر النتائج الأخيرة للزمالك مرور الكرام، فبعد التعادل أمام الجونة والخسارة من الأهلي، ازدادت حدة الانتقادات الموجهة إلى المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وأكدت مصادر داخل النادي وجود انقسام في الآراء حول مصيره؛ فبينما يرى البعض ضرورة منحه فرصة إضافية، يطالب آخرون برحيله حفاظًا على مسيرة الفريق في البطولة.

ورغم هذه الضغوط، يظل فيريرا متصدرًا جدول الدوري حتى الآن، وهو ما جعل بعض المسئولين يتمسكون باستمراره، معتبرين أن التغيير في هذا التوقيت قد يربك الحسابات الفنية.

اختبار طبي لحسم مصير محمد شحاتة

من المنتظر أن يخضع محمد شحاتة لاختبار طبي أخير للاطمئنان علي إصابته.

الجهاز الفني في تجهيز اللاعب بالمواجهة لتعزيز قوة خط الوسط، واستغلال فترة التوقف الدولي لتجهيزه

رد الزمالك على الشائعات

شهدت الأيام الماضية تداول أنباء عن نية الزمالك بيع ناصر منسي خلال انتقالات يناير، إلى جانب تقارير تحدثت عن رغبة محمد عواد في الانتقال إلى المصري.

إدارة النادي نفت كل هذه الأنباء، مؤكدة أن التركيز حاليًا منصب على المنافسة في الدوري فقط، ولا توجد نية للتفريط في أي من العناصر الأساسية بالفريق.

رحيل رمز من رموز الكرة المصرية.. سمير محمد علي في ذمة الله

فقدت الكرة المصرية أحد أعمدتها التاريخية برحيل الكابتن سمير محمد علي، حارس الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن عمر ناهز 74 عامًا بعد صراع مع المرض. الراحل يُعد من أبرز حراس السبعينيات، وواصل عطاؤه بعد الاعتزال من خلال التدريب والتحليل الفني، ليترك إرثًا خالدًا في ذاكرة الجماهير.

