الزمالك ينعى آدم نوح نجم القلعة البيضاء السابق

آدم نوح
آدم نوح

نعى نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي وفاة الكابتن نوح اّدم نجم النادي السابق بعد وفاته اليوم وكتب الزمالك عبر حسابه: الزمالك ينعى آدم نوح نجم القلعة البيضاء السابق.

نعي الزمالك
نعي الزمالك

وتوفى الكابتن نوح آدم  نجم الزمالك الأسبق ووالد كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك سابقا ياسمين نوح، بعد صراع مع المرض.

أعلن خبر الوفاة أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك، اليوم السبت.

كتب أمير عزمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي زوج خالتي الكابتن نوح آدم كابتن نادي الزمالك السابق».

 

ويُعد نوح آدم، أحد نجوم الزمالك القدامى في عصره الذهبي، كما أنه والد ياسمين نوح كابتن فريق الزمالك للكرة الطائرة السابقة.

 

 

