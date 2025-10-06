الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بنسبة نمو 15٪، مطار القاهرة ينقل 2.7 مليون راكب خلال سبتمبر

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

واصل مطار القاهرة الدولي تحقيق معدلات نمو إيجابية في حركة الركاب والرحلات خلال شهر سبتمبر 2025، مقارنةً بنفس الشهر من عام 2024، في تأكيدٍ على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.


ارتفع عدد الركاب إلى 2,703,896 راكبًا مقابل 2,353,824 راكبًا في سبتمبر 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة تقارب 15٪، كما بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 19,106 رحلة مقارنةً بـ 17,369 رحلة في الشهر ذاته من العام الماضي، مسجلًا زيادة قدرها نحو 10٪.


ويؤكد هذا النمو المستمر حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على تطوير منظومة التشغيل والخدمات داخل المطار، في إطار تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية لوزارة الطيران المدني، بما يعزز مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة مصر الأولى ومحور إقليمي رئيسي لحركة الطيران في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار القاهرة الطيران المدني حركة الطيران شركة ميناء القاهرة الجوي مطار القاهرة الدولي ميناء القاهرة الجوي ميناء القاهرة

مواد متعلقة

من الإبرة للصاروخ، تفاصيل مغرية لمزاد سيارات وبضائع جمارك مطار القاهرة وهذه شروط الدخول

وزير التعليم العالي: الإعلام شريك أساسي في معركة البناء والتنمية

وزير التعليم العالي: انتصارات حرب أكتوبر ذكرى النصر تبعث في نفوس المصريين العزيمة

عاشور: تطور التعليم العالي ثمرة إخلاص أساتذة الجامعات

فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 بالمعاهد العالية والمتوسطة

وزير التعليم العالي يتوجه إلى باريس للمشاركة في الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو

مطار القاهرة الدولي يعلن تركيب أجهزة لإزالة الرجفان القلبي

حاسبات عين شمس: لدينا 10 برامج من الأفضل عالميا

الأكثر قراءة

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

السيسي: التجربة المصرية مع إسرائيل أسست لسلام عادل رسخ الاستقرار

إقبال المواطنين على مقبرة مبارك في ذكرى نصر أكتوبر (فيديو وصور)

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025

السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

يمكنك ترديدها في الصباح، بعض جوامع دعاء النبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads