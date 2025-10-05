الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم العالي: انتصارات حرب أكتوبر ذكرى النصر تبعث في نفوس المصريين العزيمة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والجهاز الإداري، وأكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه المناسبة الوطنية العظيمة ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة، الذين حفظوا لمصر كرامتها وعزتها، مضيفًا أن ذكرى النصر تبعث في نفوس المصريين العزيمة والإصرار على مواصلة مسيرة التنمية والبناء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والمعاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلي للقوات المسلحة القوات المسلحة انتصارات حرب أكتوبر

الجريدة الرسمية
