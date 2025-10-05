حاسبات عين شمس: لدينا 10 برامج من الأفضل عالميا

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٦:٢٠٢٥، حيث افتتحت رشا إسماعيل عميدة الكلية الحفل مهنئة الطلاب ببدء مرحلة هامة لمستقبلهم بالتحاقهم بالحياة الجامعية وخاصة كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس لما لها من تاريخ عريق يزيد على ٢٥ عامًا تخريج فيها أفضل الكوادر البشرية التى تعمل فى مجال الحوسبة محليًا وإقليميًا ودوليا.

ونوهت إلى طبيعة الدراسة بالكلية من خلال برامجها العشر المتميزة ؛ والتى تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي وتوافق أفضل البرامج الدراسية العالمية حيث أصبحت هذه التخصصات اليوم أساسا لتطور مختلف مجالات الحياة وركائز أساسية في بناء المستقبل الرقمي ودعم الابتكار مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحوسبة الروبوتات وعلوم البيانات وغيرها من التخصصات الرائدة .



كما أضافت أن كلية الحاسبات والمعلومات من الكليات الحاصلة على اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فضلا عن حصول احد برامجها على الاعتماد الدولى بالإضافة إلى التعاون مع جامعات دولية ومنها جامعة شرق لندن، وذلك لتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وربطهم ببيئة تعليمية وبحثية متوافقة مع معايير الجودة العالمية.

ورحبت هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم بالطلاب مؤكدة ضرورة الالتزام الأكاديمي وتحقيق التميز الدراسي إلى جانب استثمار سنوات الدراسة الأربعة فى المشاركة فى الأنشطة الطلابية المتميزة التى توفرها الكلية من أنشطة وفعاليات رياضية وثقافية وفنية متنوعة تسهم في صقل شخصية الطالب.

كما استعرض محمود منير منسق البرامج الدولية بالكلية جميع البرامج ومميزاتها وهى "الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات والأمن السيبراني والوسائط المتعددة الرقمية وحوسبة الروبوتات وتقنية المعلومات الحيوية" والتي تعد الوحيدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية.

وتحدثت منى عبد العظيم مدير وحدة الخريجين عن أن الوحدة تمثل حلقة وصل بين الطلاب وسوق العمل من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة.وأشارت إلى دور الوحدة في توفير برامج تدريبية وورش عمل بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا، مع إتاحة فرص للمشاركة في تدريبات الشركات التى تقام بداخل الكلية لاكتساب الخبرات العملية.

وقامت حنان يسرى منسق الدرجة الدولية ومنسق وحدة الوافدين بالكلية بالترحيب بالطلاب الوافدين بالكلية وتعريفهم بالوحدة وطرق الاجابة على استفساراتهم والخدمات التى تقدمها الوحدة كما تم التعريف بالدرجة الدولية التي تمنح طلاب البرامج التخصصية شهادة مزدوجة Dual Degree وتمنح طلاب الكلية بجميع البرامج فرصة تدريب صيفي بجامعة شرق لندن بهدف إكسابهم خبرات أكاديمية وعملية عالمية.

وشهدت احتفالية استقبال الطلاب الجدد العديد من الفقرات الفنية والثقافية والمسابقات إلى جانب لقاء خاص مع الطلاب الجدد الوافدين بالكلية.

