الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 بالمعاهد العالية والمتوسطة

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وافق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 من الحاصلين على الشهادات الثانوية المختلفة (العامة والفنية)، للتقديم بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة للعام الجامعي 2025/ 2026، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ووجه الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد، بالاستجابة لطلبات أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الأعوام السابقة، حرصًا من الوزارة على دعم مستقبلهم التعليمي، وتأكيدًا لدورها في تيسير السبل لاستيعاب جميع الطلاب المستحقين للالتحاق بالتعليم العالي، من خلال فتح باب التقديم عبر الرابط المخصص لذلك.

ويمكن للطلاب الراغبين في التقديم، اعتبارًا من اليوم وحتى الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٥، الدخول على الرابط التالي:

أو مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) لاستكمال إجراءات التقديم وفق التعليمات المعلنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي الشهادات الثانوية وزير التعليم العالي فتح باب القبول المعاهد الخاصة التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يتوجه إلى باريس للمشاركة في الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو

مطار القاهرة الدولي يعلن تركيب أجهزة لإزالة الرجفان القلبي

حاسبات عين شمس: لدينا 10 برامج من الأفضل عالميا

تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بشمال سيناء بتكلفة 1.7 مليار جنيه

الفئات المحظور دخولها مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

34 منحة دراسية كاملة لأوائل طلاب التعليم الفني للعام الدراسي 2024/2025

تفاصيل جلسة مزاد سيارات وبضائع جمارك مطار القاهرة

معهد بحوث الإلكترونيات يحصد جائزتين بارزتين في مجال الابتكار والتقنيات العميقة

الأكثر قراءة

40 مقعدا للمستقلين وترضية الأحزاب القديمة، خريطة توزيع البرلمان المقبل

تضم رئيس تحرير فيتو، مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

هبوط جديد، كيف تفاعل سعر الدولار أمام الجنيه بعد خفض الفائدة في مصر؟

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

فضيحة مدوية، البحرية الأمريكية تبيع عشرات الجثث للاحتلال الإسرائيلي مقابل آلاف الدولارات

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 160 كنيسة بإجمالي 3613 مبنى

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads