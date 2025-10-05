الأحد 05 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزير التعليم العالي: الإعلام شريك أساسي في معركة البناء والتنمية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الإعلام  شريك أساسي في معركة البناء والتنمية، كما كان سندًا وظهيرًا وطنيًا خلال معركة الكرامة في أكتوبر، مشيدًا بجهود الإعلاميين في إبراز التضحيات والإنجازات، وترسيخ قيم الوعي والعمل والأمل في نفوس الأجيال الجديدة.

 

وتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة إلى الإعلاميين والصحفيين بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تقديرًا لدورهم الوطني في التوعية ونقل الحقائق وتعزيز الانتماء الوطني.

 

