مطار القاهرة الدولي يعلن تركيب أجهزة لإزالة الرجفان القلبي

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي عن إطلاق خدمة طبية جديدة بمطار القاهرة الدولي تتمثل في تركيب وتشغيل أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بما يعكس التزام المطار بتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية وصون حياة المسافرين.

ويأتي هذا في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني وتحت إشراف الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

ورافق إطلاق الخدمة برنامج تدريبي مكثف استمر لمدة أسبوع كامل، شمل تأهيل نحو 300 من العاملين بمطار القاهرة الدولي من خلال محاضرات نظرية وتطبيقات عملية باستخدام أحدث نماذج المحاكاة. ويهدف البرنامج إلى رفع جاهزية الكوادر العاملة وتمكينها من التدخل السريع للتعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ خلال الدقائق الحرجة، بما يضمن الاستخدام الآمن والفعال لهذه الأجهزة.

وفي مرحلته الأولى، تم تركيب أربعة أجهزة لإزالة الرجفان القلبي موزعة على مباني الركاب (2) و(3). كما يجري حاليًا استكمال المرحلة الثانية بتركيب 10 أجهزة إضافية، بحيث تغطي جميع المناطق الحيوية بالمطار، مع تخصيص جهاز في صالة السفر وآخر في صالة الوصول بكل مبنى.

ويؤكد إطلاق هذه الخدمة جاهزية مطار القاهرة الدولي وكفاءة العاملين به في توفير بيئة سفر آمنة باعتباره مركزًا محوريًا يستقبل مئات الآلاف من المسافرين شهريًا. كما يعكس هذا المشروع التزام وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والتشغيلية وتعزيز ثقة المسافرين في مطار القاهرة الدولي كأحد أهم المطارات الإقليمية.

