الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عاشور: تطور التعليم العالي ثمرة إخلاص أساتذة الجامعات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

ثمّن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدور الوطني والعلمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد المصرية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال العالمي بيوم المعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، مؤكدًا أن أساتذة الجامعات يمثلون القوة الدافعة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن ما يحققه التعليم العالي المصري من تطور في الأداء الأكاديمي والبحثي على المستويين المحلي والدولي هو ثمرة جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين، الذين يواصلون أداء رسالتهم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشيدًا بعطائهم وجهودهم المخلصة في الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة الوطن.

واختتم الوزير بتوجيه خالص التقدير لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمعاهد المصرية، تقديرًا لدورهم ورسالتهم السامية في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

 

