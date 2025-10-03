فتح باب التقديم للسكن بمدينة الطلبة والطالبات في إمبابة لأبناء الواحات البحرية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواحات البحرية، فتح باب التقديم للسكن بمدينة الطلبة والطالبات بإمبابة، وذلك لأبناء الواحات البحرية بناءً على توجيهات الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتور صبري شاكر رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية.

شروط التقديم

وأوضحت الوحدة المحلية أن التقديم متاح لمدة أسبوع كامل، ويشترط على الراغبين في التقديم ما يلي:

التوجه إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواحات البحرية.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

التوجه بعد ذلك إلى مدينة الطلبة لشراء كراسة سكن المدينة.



أهمية المبادرة

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير سكن مناسب لطلاب وطالبات الواحات البحرية المغتربين بالقاهرة، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

وأكد رئيس مركز الواحات البحرية أن الوحدة المحلية ستعمل على تيسير إجراءات التقديم وضمان حصول المستحقين من أبناء المركز على فرصة الإقامة في مدينة الطلبة والطالبات بإمبابة.

