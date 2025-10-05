الأحد 05 أكتوبر 2025
صاحب محطة وقود يُهرِّب 4 آلاف لتر سولار في سيارة فنطاس بالبدرشين

سيارة السولار
شنت إدارة تموين البدرشين حملة تموينية موسعة، برئاسة أحمد عبد الونيس مدير الإدارة، ومشاركة آمال عبد التواب رئيس الرقابة 

أولًا: في مجال المخابز

قامت الحملة بالمرور على عدد من المخابز البلدية، وأسفرت الجهود عن تحرير محضرين إثبات حالة، أحدهما لمراجعة الأرصدة والآخر لنقص الوزن في الخبز المنتج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ثانيًا: في مجال المطاحن

كما تم المرور على مطحن كينج فلاور بقرية مزغونة، حيث جرى التفتيش على حالة النظافة العامة بجميع مراحل الإنتاج، وسحب عينات قانونية لإرسالها إلى معامل الوزارة لتحليلها، مع التنبيه باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة للحفاظ على جودة الدقيق المنتج.

ثالثًا: في مجال المواد البترولية

وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية، برئاسة ياسر حنفي مدير عام التجارة، تم ضبط صاحب محطة وقود لقيامه بالتصرف في 4000 لتر سولار باستخدام سيارة فنطاس.

وتم مصادرة السيارة والكمية المضبوطة والتحفظ عليهما لحين صدور قرار النيابة العامة، وجارٍ استكمال المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

تأتي هذه الحملات في إطار حرص مديرية التموين على تشديد الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي تلاعب في السلع أو المواد البترولية داخل نطاق مركز ومدينة البدرشين.
 

