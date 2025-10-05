أخبار مصر اليوم: السيسي يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول.. كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة.. مدبولي يبحث تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية وخاضت حربًا ضروسًا ضد الإرهاب

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما تبذله القوات المسلحة من جهود متواصلة لدعم ركائز الأمن والاستقرار في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتلاحقة.



وأكد أن ارتباط هذه الجهود بالأمن القومي المصري يُجسّد وعي المؤسسة العسكرية بمسؤولياتها الوطنية.



وخلال لقائه مع قادة القوات المسلحة، قال الرئيس السيسي إن القوات المسلحة دائمًا على قدر المسؤولية، وأنها حافظت على الدولة المصرية من السقوط في ظروف في منتهى الصعوبة.

وأضاف أن عزيمة رجال الجيش وتضحياتهم وفهمهم العميق لطبيعة التحديات، كان لها الفضل في الحفاظ على الدولة، مشيرًا إلى أن الجيش المصري تصدى لمخاطر جسيمة في فترات حرجة من تاريخ الوطن.



وأكد الرئيس أن القوات المسلحة خاضت حروبًا ضروسًا في مواجهة الإرهاب على مدار عشر سنوات، واستطاعت أن تُنهي واحدة من أخطر الأزمات التي يمكن أن تواجه أي دولة في العالم.

وقال الرئيس السيسي:"مواجهة الإرهاب والتخلص منه ليس بالأمر السهل، ودول كثيرة لم تنجح مثلما نجحت قواتنا المسلحة."



وأشار الرئيس إلى أن القوات المسلحة أنهت تهديد الإرهاب واستعادت الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أن ما تحقق من أمن وتنمية هو ثمرة تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، ودليل على وحدة المصريين في مواجهة التحديات.

السيسي يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول (فيديو وصور)

توجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.



وكان في استقبال الرئيس، الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية العسكرية.



وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، فيما عزفت الموسيقى العسكرية “سلام الشهيد” تكريمًا لأرواح شهداء مصر الأبرار، وتجسيدًا لمعاني الوفاء والعرفان لتضحياتهم الخالدة.



عقب ذلك، قام الرئيس بتحية عدد من قدامى قادة حرب أكتوبر، ثم توجّه الرئيس إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث وضع إكليل الزهور وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، وقام الرئيس عقب ذلك بمصافحة أفراد أسرة الزعيم الراحل وقادة القوات المسلحة.



واختُتمت المراسم بعزف السلام الوطني، ثم قام الرئيس بتحية عدد من كبار رجال الدولة قبيل مغادرة الرئيس منطقة النصب التذكاري.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس توجّه عقب ذلك، يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث كان في استقبال الرئيس عدد من أفراد أسرته.



وقد قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على الضريح، وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة، ثم صافح أفراد الرئيس الراحل

احتفالا بانتصارات أكتوبر، وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول

أناب الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول، وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح الشهداء الأبرار، وذلك في إطار احتفالات القوات المسلحة والدولة المصرية بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.



ورافق القادة خلال المراسم السادة المحافظون ومديرو الأمن في المحافظات التي تقع في نطاق مسؤوليتهم، في مشهد يعكس روح الوفاء والعرفان بتضحيات أبطال القوات المسلحة الذين سطروا أعظم ملاحم النصر في تاريخ الوطن.

عصام كامل: تطوير منظومة الإعلام يحتاج إلى رؤية شاملة وقانون لتداول المعلومات

علق الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة رئيسية لتطوير الإعلام المصري، تتولى إعداد خارطة طريق متكاملة للنهوض بالمنظومة الإعلامية في البلاد.



وأوضح كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن الخطوة تمثل فرصة مهمة لإعادة هيكلة المشهد الإعلامي المصري، لكنها تحتاج إلى تنفيذ عملي واضح المعالم، مشددًا على أن اللجنة يجب أن تحدد الوضع الحالي، والتحديات، والمسئولين عن التنفيذ، والنتائج المنتظرة في إطار زمني محدد.



وأكد عصام كامل أن البنية التشريعية الخاصة بالصحافة والإعلام "بحاجة إلى إطار واضح"، مشيرًا إلى أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات أصبح ضرورة ملحّة.



وقال:"يجب أن يكون لدينا مصدر معلومات أولي متاح لكل الصحفيين ومن مصادر أساسية، وليست ثانوية، فالصحافة لا يمكن أن تنهض دون وصول حر للمعلومة".



وتحدث رئيس تحرير فيتو عن أنماط الملكية في الصحافة المصرية، لافتًا إلى أن مرحلة تأميم الصحف أدت إلى مشكلات مالية وهيكلية متراكمة، حيث أصبحت الصحف القومية مدينة للدولة بمبالغ ضخمة رغم قيامها بنشر أخبار وإعلانات حكومية دون مقابل.



وأضاف:"الصحف القومية تنشر مواد دعائية للحكومات المتعاقبة مجانًا، وهذا لا يصح. لابد من نظام عادل يضمن استقلالها المالي والإداري".



وأشار كامل إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، رغم امتلاكه ثروة إعلامية وبشرية ضخمة، يعاني من ديون تقدر بنحو 81 مليار جنيه، معتبرًا أن ذلك "أمر غير منطقي في ظل الإمكانيات المتاحة له"، داعيًا إلى إعادة هيكلته بشكل احترافي يحقق الاستفادة القصوى من أصوله.



وانتقد كامل ما وصفه بـ"الفوضى" في تعامل الإعلام العربي مع المحتوى المصري الإلكتروني، قائلًا:"هناك أكثر من 120 مليون مصري يتم المتاجرة بمحتواهم الإعلامي في المنطقة العربية دون مقابل، مواقع كبرى تبيع وتشتري فينا مجانًا، رغم أن المواقع المصرية تحقق أعلى نسب المشاهدة والترافيك".

وطالب بضرورة تأسيس هيئة وطنية للتفاوض باسم المواقع الإخبارية المصرية مع الجهات الإقليمية والدولية، لضمان حصول المؤسسات المحلية على عائد مادي عادل مقابل استخدام محتواها، أسوة بالمؤسسات الإعلامية العربية الكبرى ,

وأشار عصام كامل إلى أن الصحافة الورقية أصبحت في أزمة حقيقية أمام التطور الرقمي، موضحًا أن كثيرًا من الصحف تنشر عناوين الصفحة الأولى لأخبار سبق أن نُشرت في المواقع الإلكترونية قبلها بـ16 ساعة، وهو “أمر غير مقبول في زمن السرعة والمعلومة الفورية”.

وختم عصام كامل، تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير الإعلام المصري لا يحتاج فقط إلى قرارات، بل إلى وعي بالتحول الرقمي والتحديات الاقتصادية والتشريعية التي تواجه المؤسسات الصحفية.

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة



أعلنت مصادر مطلعة بـ وزارة السياحة والآثار تفاصيل اختفاء لوحة أثرية نادرة من الحجر الجيري من مقبرة خنتي كا بمنطقة سقارة الأثرية.



وأوضحت المصادر، أن اللوحة المختفية تشبه لوحة مقبرة ميريروكا، وتصور 3 فصول وهما الأخت وهو الفيضان، والبرت وهو فصل الشتاء، والشيمو وهو فصل الصيف، وكل تلك الفصول يوجد أسفله خرطوش به 4 أهلة بما يعادل عدد شهور السنة بإجمالي 12 شهرا.



وأشارت المصادر إلي أن اللوحة تم نشرها بواسطة منشار، نظرا لكونها جزءا من حائط داخل المقبرة، مشيرة إلى أن الواقعة تعود إلي عام 2019، وذلك بعد قيام آخر لجنة لجرد الآثار الموجودة بالمقبرة بواسطة كبير المفتشين هناك ( م.ش) ولم يتم اكتشاف الواقعة إلا منذ شهور قليلة.

وأضافت المصادر إن النيابة العامة تزامنا مع وقوع عمليات تشويه لمقبرة ميريروكا، أمرت بضرورة تركيب كاميرات لمراقبة كافة التحركات في المنطقة، إلا أنه لم يتم تركيب إلا كاميرتين الأولى منهم تم تركيبها في المدخل الرئيسي للمقبرة من الخارج، والثانية تم تركيبها بجوار تبع بجوار مقبرة خنتي كا، ولم يتم توصيلها بسرفر التسجيل.

ومن جانبها بدأت لجنة من المجلس الأعلى للآثار في جرد محتويات المقبرة، لبيان اختفاء اللوحة الأثرية النادرة من عدمه، مشيرة إلي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال التأكد من اختفاء اللوحة.

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء ويكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.



ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.





كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23



السكك الحديدية تُسير الرحلة الـ 23 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها في تنظيم وتيسير رحلات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، في إطار الدور الإنساني والدعم المستمر الذي تقدمه الدولة المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل – وذلك تأكيدًا على حرص الدولة على مساندة الأشقاء في أوقات الأزمات وتوفير سبل العودة الآمنة إلى وطنهم.



حيث قامت الهيئة، صباح اليوم الأحد، 5 أكتوبر 2025، بتسيير الرحلة الثالثة والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية، والتي تهدف إلى نقل الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر بكل أمان وسلام، ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 21.884 راكبًا سودانيًا.

هذا ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالي.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في أداء دورها الوطني والإنساني، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان تقديم أفضل الخدمات في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وزير التموين يبحث تطوير مشروع المنافذ التموينية

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة “إي أند مصر” والوفد المرافق له، وذلك لبحث سُبل التعاون في مشروع تطوير المنافذ التابعة للوزارة تحت العلامة التجارية الموحدة “كاري أون”، في إطار خطة الوزارة لتحويل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ “جمعيتي” والبدالين التموينيين إلى منافذ مطورة ورقمية تقدم خدماتها بصورة إلكترونية متكاملة للمواطنين.



وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الشراكة مع كبريات الشركات التكنولوجية، بما يحقق التكامل بين البنية التحتية الرقمية ومنظومة التموين، ويسهم في تعزيز الانتشار للعلامة التجارية الجديدة لمنافذ وزارة التموين “كاري أون”.

وأوضح الوزير أن التعاون مع شركة “إي أند مصر” يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتوسيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية بالمنافذ التموينية، بما يعزز الشمول المالي ويُيسّر حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة وأمان، إلى جانب تحفيزهم على الشراء من المنافذ الجديدة التابعة للوزارة من خلال تدشين أنظمة ولاء تمنحهم نقاطًا ومزايا إضافية على مشترياتهم، على غرار الأنظمة المتبعة في كبرى السلاسل التجارية.



حضر الاجتماع من جانب شركة “إي أند مصر” المهندس شريف الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، محمد العمروسي رئيس قطاع الحوكمة والسياسات العامة، شريف يحيى المدير التنفيذي للسياسات العامة، رفيعة مازن محلل أول سياسات عامة.

اجتماع موسع برئاسة مدبولي لبحث تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، والدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.



كما حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء دكتور أشرف ضياء الدين، مدير الكلية الفنية العسكرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.



وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لتوفير الطاقة اللازمة للعديد من القطاعات الإنتاجية والتنموية والاستهلاكية، وسبل ضمان استدامة امداد هذه القطاعات بالطاقة اللازمة من مصادرها المختلفة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تابع مستجدات ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الطاقة، وذلك بالنظر لدوره المحوري في دفع جهود التنمية في العديد من المجالات، مشيرًا إلى ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع، من أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.



وأضاف المتحدث الرسمي: استعرض الاجتماع عددا من المقترحات والتوصيات الخاصة بإتاحة المزيد من المحفزات للصناعات التي تستهدفها الدولة المصرية في العديد من القطاعات الحيوية، وذلك في إطار جهود جذب مزيد من الاستثمارات لهذه الصناعات المستهدفة التي تأتي ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الصناعة، وتوطين العديد من المنتجات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.