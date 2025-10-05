الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي: عطاء وتضحيات القوات المسلحة ركيزة أساسية لاستقرار الدولة ومسيرة التنمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة المصرية كان لها دور محوري وممتد في تنظيم وبناء البنية الأساسية للدولة منذ عامي 2012 و2013 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه الجهود التنموية تمت في وقت كانت فيه القوات المسلحة تتحمل في الوقت نفسه مسؤولية حماية حدود الوطن على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته أمام قادة وضباط القوات المسلحة:"القوات المسلحة ساهمت بشكل كبير منذ 2012 و2013 حتى الآن في تنظيم وبناء البنية الأساسية للدولة، وفي الوقت نفسه تتولى مسئولية حماية الحدود على الاتجاهات المختلفة بفاعلية وقوة وبهدوء".

جهود مقدرة لدى الشعب المصري

وشدد الرئيس على أن جهود القوات المسلحة محل تقدير واعتزاز من الشعب المصري، مؤكدًا أن ما قدمه الجيش من عطاء وتضحيات كان ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية.

وأضاف الرئيس:"جهد القوات المسلحة مقدر بالنسبة للشعب المصري، وستظل القوات المسلحة درعًا وسيفًا يحمي الدولة المصرية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيسي القوات المسلحة الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي قادة وضباط القوات المسلحة

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

ترامب يتراجع!

5 قرارات هامة لمجلس المحامين بشأن المواد محل الاعتراض بـ"الإجراءات الجنائية"

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة

المعلق عصام عبده يرد على اتهامه بالتحيز للزمالك أمام غزل المحلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: التأمل في خلق الإنسان هو مفتاح ترسيخ اليقين

ما حكم ضرب الزوج لزوجته ؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads