السيسي: عطاء وتضحيات القوات المسلحة ركيزة أساسية لاستقرار الدولة ومسيرة التنمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة المصرية كان لها دور محوري وممتد في تنظيم وبناء البنية الأساسية للدولة منذ عامي 2012 و2013 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه الجهود التنموية تمت في وقت كانت فيه القوات المسلحة تتحمل في الوقت نفسه مسؤولية حماية حدود الوطن على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته أمام قادة وضباط القوات المسلحة:"القوات المسلحة ساهمت بشكل كبير منذ 2012 و2013 حتى الآن في تنظيم وبناء البنية الأساسية للدولة، وفي الوقت نفسه تتولى مسئولية حماية الحدود على الاتجاهات المختلفة بفاعلية وقوة وبهدوء".

جهود مقدرة لدى الشعب المصري

وشدد الرئيس على أن جهود القوات المسلحة محل تقدير واعتزاز من الشعب المصري، مؤكدًا أن ما قدمه الجيش من عطاء وتضحيات كان ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية.

وأضاف الرئيس:"جهد القوات المسلحة مقدر بالنسبة للشعب المصري، وستظل القوات المسلحة درعًا وسيفًا يحمي الدولة المصرية".

