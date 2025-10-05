عصام كامل: تطوير منظومة الإعلام يحتاج إلى رؤية شاملة وقانون لتداول المعلومات

علق الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة رئيسية لتطوير الإعلام المصري، تتولى إعداد خارطة طريق متكاملة للنهوض بالمنظومة الإعلامية في البلاد.

وأوضح كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن الخطوة تمثل فرصة مهمة لإعادة هيكلة المشهد الإعلامي المصري، لكنها تحتاج إلى تنفيذ عملي واضح المعالم، مشددًا على أن اللجنة يجب أن تحدد الوضع الحالي، والتحديات، والمسئولين عن التنفيذ، والنتائج المنتظرة في إطار زمني محدد.

قانون حرية تداول المعلومات ضرورة عاجلة

وأكد عصام كامل أن البنية التشريعية الخاصة بالصحافة والإعلام "بحاجة إلى إطار واضح"، مشيرًا إلى أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات أصبح ضرورة ملحّة.



وقال:"يجب أن يكون لدينا مصدر معلومات أولي متاح لكل الصحفيين ومن مصادر أساسية، وليست ثانوية، فالصحافة لا يمكن أن تنهض دون وصول حر للمعلومة".

أنماط الملكية بعد التأميم ومشكلات المؤسسات القومية

وتحدث رئيس تحرير فيتو عن أنماط الملكية في الصحافة المصرية، لافتًا إلى أن مرحلة تأميم الصحف أدت إلى مشكلات مالية وهيكلية متراكمة، حيث أصبحت الصحف القومية مدينة للدولة بمبالغ ضخمة رغم قيامها بنشر أخبار وإعلانات حكومية دون مقابل.



وأضاف:"الصحف القومية تنشر مواد دعائية للحكومات المتعاقبة مجانًا، وهذا لا يصح. لابد من نظام عادل يضمن استقلالها المالي والإداري".

ماسبيرو يمتلك ثروة إعلامية لكنه غارق في الديون

وأشار كامل إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، رغم امتلاكه ثروة إعلامية وبشرية ضخمة، يعاني من ديون تقدر بنحو 81 مليار جنيه، معتبرًا أن ذلك "أمر غير منطقي في ظل الإمكانيات المتاحة له"، داعيًا إلى إعادة هيكلته بشكل احترافي يحقق الاستفادة القصوى من أصوله.

تحديات الصحافة الإلكترونية والتعامل العربي مع المحتوى المصري

وانتقد كامل ما وصفه بـ"الفوضى" في تعامل الإعلام العربي مع المحتوى المصري الإلكتروني، قائلًا:"هناك أكثر من 120 مليون مصري يتم المتاجرة بمحتواهم الإعلامي في المنطقة العربية دون مقابل، مواقع كبرى تبيع وتشتري فينا مجانًا، رغم أن المواقع المصرية تحقق أعلى نسب المشاهدة والترافيك".

وطالب بضرورة تأسيس هيئة وطنية للتفاوض باسم المواقع الإخبارية المصرية مع الجهات الإقليمية والدولية، لضمان حصول المؤسسات المحلية على عائد مادي عادل مقابل استخدام محتواها، أسوة بالمؤسسات الإعلامية العربية الكبرى وغيرها.

الصحافة الورقية تواجه أزمة هوية أمام سرعة النشر الإلكتروني

وأشار عصام كامل إلى أن الصحافة الورقية أصبحت في أزمة حقيقية أمام التطور الرقمي، موضحًا أن كثيرًا من الصحف تنشر عناوين الصفحة الأولى لأخبار سبق أن نُشرت في المواقع الإلكترونية قبلها بـ16 ساعة، وهو “أمر غير مقبول في زمن السرعة والمعلومة الفورية”.

وختم عصام كامل، تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير الإعلام المصري لا يحتاج فقط إلى قرارات، بل إلى وعي بالتحول الرقمي والتحديات الاقتصادية والتشريعية التي تواجه المؤسسات الصحفية.

