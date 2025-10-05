السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية وخاضت حربًا ضروسًا ضد الإرهاب

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما تبذله القوات المسلحة من جهود متواصلة لدعم ركائز الأمن والاستقرار في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

وأكد أن ارتباط هذه الجهود بالأمن القومي المصري يُجسّد وعي المؤسسة العسكرية بمسؤولياتها الوطنية.

السيسي: الجيش حافظ على الدولة في أصعب الظروف

وخلال لقائه مع قادة القوات المسلحة، قال الرئيس السيسي إن القوات المسلحة دائمًا على قدر المسؤولية، وأنها حافظت على الدولة المصرية من السقوط في ظروف في منتهى الصعوبة.

وأضاف أن عزيمة رجال الجيش وتضحياتهم وفهمهم العميق لطبيعة التحديات، كان لها الفضل في الحفاظ على الدولة، مشيرًا إلى أن الجيش المصري تصدى لمخاطر جسيمة في فترات حرجة من تاريخ الوطن.

القوات المسلحة خاضت حربًا ضروسًا ضد الإرهاب

وأكد الرئيس أن القوات المسلحة خاضت حروبًا ضروسًا في مواجهة الإرهاب على مدار عشر سنوات، واستطاعت أن تُنهي واحدة من أخطر الأزمات التي يمكن أن تواجه أي دولة في العالم.

وقال الرئيس السيسي:"مواجهة الإرهاب والتخلص منه ليس بالأمر السهل، ودول كثيرة لم تنجح مثلما نجحت قواتنا المسلحة."

استعادة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن

وأشار الرئيس إلى أن القوات المسلحة أنهت تهديد الإرهاب واستعادت الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أن ما تحقق من أمن وتنمية هو ثمرة تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، ودليل على وحدة المصريين في مواجهة التحديات.

