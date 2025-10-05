الأحد 05 أكتوبر 2025
احتفالا بانتصارات أكتوبر، وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول

أناب الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول، وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح الشهداء الأبرار، وذلك في إطار احتفالات القوات المسلحة والدولة المصرية بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ورافق القادة خلال المراسم السادة المحافظون ومديرو الأمن في المحافظات التي تقع في نطاق مسؤوليتهم، في مشهد يعكس روح الوفاء والعرفان بتضحيات أبطال القوات المسلحة الذين سطروا أعظم ملاحم النصر في تاريخ الوطن.

