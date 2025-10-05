وزير التموين يعلن تنفيذ مشروع المستودعات الاستراتيجية لتأمين مخزون السلع الأساسية

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع المستودعات الاستراتيجية كأحد أهم المشروعات القومية لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأضاف أن هذه المستودعات تمثل منظومة متكاملة لإدارة تداول السلع بكفاءة وشفافية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات، ويدعم فرص التكامل مع منظومات التوزيع والتجزئة الحديثة.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ مشروع “Carry On” الذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ التجارة الداخلية بمصر، حيث تم افتتاح عدة فروع جديدة في إطار خطة الوزارة لتحويل المنافذ التموينية إلى منافذ ذكية تحت هوية وعلامة تجارية موحدة.

وأوضح أن المشروع يجمع بين الرقمنة والحوكمة، لضمان توافر السلع بجودة أعلى وأسعار تنافسية، مع دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل كذلك على تعزيز سلاسل الإمداد وربطها بالأنظمة الرقمية الحديثة لضمان مرونة وفعالية إدارة المخزون، وانسيابية حركة السلع وخفض تكاليف التداول، بما يسهم في استقرار الأسعار وحماية المستهلك.

وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع الكارت الموحد الذي يدمج خدمات التموين والمعاشات والدعم النقدي في بطاقة واحدة، بما يعزز كفاءة الاستهداف ويربط الدعم بالاحتياجات الفعلية للأسر المصرية، في إطار توجه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد وزير التموين أن التحول الرقمي في منظومة التجارة الداخلية يتقاطع مع التطور السريع في أنماط الاستهلاك والخدمات الإلكترونية، وهو ما تجسّده شركات التكنولوجيا الرائدة مثل طلبات من خلال حلولها المبتكرة في مجالات اللوجستيات والتجارة الإلكترونية.

وشدد أن هذا التكامل بين التحول الحكومي والتحول التكنولوجي للقطاع الخاص يمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون الذي تسعى إليه الدولة لبناء منظومة تجارة داخلية حديثة تخدم المواطن، وتدعم الاقتصاد الوطني.

