الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول (فيديو وصور)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

توجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وكان في استقبال الرئيس، الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية العسكرية.

 

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، فيما عزفت الموسيقى العسكرية “سلام الشهيد” تكريمًا لأرواح شهداء مصر الأبرار، وتجسيدًا لمعاني الوفاء والعرفان لتضحياتهم الخالدة.

عقب ذلك، قام الرئيس بتحية عدد من قدامى قادة حرب أكتوبر، ثم توجّه الرئيس إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث وضع إكليل الزهور وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، وقام الرئيس عقب ذلك بمصافحة أفراد أسرة الزعيم الراحل وقادة القوات المسلحة.

واختُتمت المراسم بعزف السلام الوطني، ثم قام الرئيس بتحية عدد من كبار رجال الدولة قبيل مغادرة الرئيس منطقة النصب التذكاري.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس توجّه عقب ذلك، يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث كان في استقبال الرئيس عدد من أفراد أسرته.

وقد قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على الضريح، وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة، ثم صافح أفراد الرئيس الراحل
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمهورية مصر العربية القوات المسلحة السادس من أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

3 صور ترصد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري

رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن الفئات الأكثر احتياجا

بسبب “اللعب النظيف”، حدث استثنائي ينتظر منتخب مصر في مونديال الشباب

إيقاف مدرب "سيدات الأهلي" وتغريمه ماليا بعد مباراة الفريق الأخيرة

تصفيات المونديال، فتح باب الحجز لحضور مباراة مصر أمام غينيا بيساو

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بالتردد في اتخاذ القرار

نذرت أن أصوم، ولكنّي عجزت عن الوفاء بالنذر لعذر، فماذا أفعل؟ الأزهر يرد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

المزيد
الجريدة الرسمية
ads