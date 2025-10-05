الأحد 05 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزير التموين يبحث تطوير مشروع المنافذ التموينية

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الاجتماع
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة “إي أند مصر” والوفد المرافق له، وذلك لبحث سُبل التعاون في مشروع تطوير المنافذ التابعة للوزارة تحت العلامة التجارية الموحدة “كاري أون”، في إطار خطة الوزارة لتحويل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ “جمعيتي” والبدالين التموينيين إلى منافذ مطورة ورقمية تقدم خدماتها بصورة إلكترونية متكاملة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الشراكة مع كبريات الشركات التكنولوجية، بما يحقق التكامل بين البنية التحتية الرقمية ومنظومة التموين، ويسهم في تعزيز الانتشار للعلامة التجارية الجديدة لمنافذ وزارة التموين “كاري أون”.

وأوضح الوزير أن التعاون مع شركة “إي أند مصر” يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتوسيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية بالمنافذ التموينية، بما يعزز الشمول المالي ويُيسّر حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة وأمان، إلى جانب تحفيزهم على الشراء من المنافذ الجديدة التابعة للوزارة من خلال تدشين أنظمة ولاء تمنحهم نقاطًا ومزايا إضافية على مشترياتهم، على غرار الأنظمة المتبعة في كبرى السلاسل التجارية.

حضر الاجتماع من جانب شركة “إي أند مصر” المهندس شريف الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال،  محمد العمروسي رئيس قطاع الحوكمة والسياسات العامة، شريف يحيى المدير التنفيذي للسياسات العامة، رفيعة مازن محلل أول سياسات عامة. 

