السكك الحديدية تُسير الرحلة الـ 23 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها في تنظيم وتيسير رحلات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، في إطار الدور الإنساني والدعم المستمر الذي تقدمه الدولة المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل – وذلك تأكيدًا على حرص الدولة على مساندة الأشقاء في أوقات الأزمات وتوفير سبل العودة الآمنة إلى وطنهم.

حيث قامت الهيئة، صباح اليوم الأحد، 5 أكتوبر 2025، بتسيير الرحلة الثالثة والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية، والتي تهدف إلى نقل الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر بكل أمان وسلام، ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 21.884 راكبًا سودانيًا.



هذا ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالي.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في أداء دورها الوطني والإنساني، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان تقديم أفضل الخدمات في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

