5 علامات تدل على موعد الولادة الطبيعية

كشف الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، ومستشار وزير الصحة لشئون السكان عن أهم العلامات الرئيسية التي تدل على الولادة الطبيعية.



أعراض الولادة الطبيعية

وأضاف أن أهم الأعراض تشمل:

١- تحجر في البطن

٢- ألم شديد في البطن تقترب مدته كل ربع ساعة

٣- زيادة مدة الألم

٤- نزول ماء مفاجئ من الرحم

٥- نزول دم

فيما كشفت وزارة الصحة عن فوائد الولادة الطبيعية للطفل والأم حيث توفر الولادة الطبيعية للطفل مروره على البكتيريا الحميدة "الميكروبيوتا" والتي توفر عدة فوائد منها:

فوائد الولادة الطبيعية

تحفيز جهاز المناعة ليعمل بشكل جيد

تقلل من حدوث اضطرابات طيف التوحد

تقلل من الإصابة بالربو

تقلل من الإصابة بسوء التغذية

تقلل من سوء الأداء الدراسي

وأوضحت وزارة الصحة أن الولادة القيصرية غير المبررة طبيا تمنع الطفل مروره على قناة الولادة وحرمانه من التعرض للبكتيريا الحميدة ومميزاتها.

يأتي ذلك في إطار حملة التوعية التي تطلقها وزارة الصحة الألف يوم الذهبية في عمر الطفل والتى يتكون فيها جزء كبير من قدرات الطفل التي تؤهله للحياة.

وتشمل فترة الحمل 270 يوم بجانب 730 يوما مدة العامين في عمر الطفل حيث تتكون فيهم قدرات الطفل الذهنية والاجتماعية والصحية.

وكشف الأطباء هم أسباب تراجع الولادة الطبيعية هو ضعف ثقافة الصحة الإنجابية وغياب التوعية بفوائد الولادة الطبيعية مؤكدين أن الولادة القيصرية تصبح ضرورة عند الدواعي الطبية فقط والذي يقررها الطبيب وليس لرغبة الأم.

وكانت وزارة الصحة اتخذت عدد من الإجراءات بشأن تقليل معدلات الولادة القيصرية وذلك بعد أن أثبت المسح الصحي ارتفاع في معدلات الولادات القيصرية والتي بلغت أكثر من ٧٠%.

وأكدت وزارة الصحة أن أغلب أقسام الحضانات داخل المستشفيات تمتلئ بالأطفال حديثي الولادة مما يدل على زيادة عدد المواليد والكثافة السكانية.

وأضافت وزارة الصحة معدلات الولادة القيصرية في العالم من ٢٠ إلى ٣٠%، لافتة إلى أنه تم وضع دلائل استرشادية للولادات القيصرية في المستشفيات دون استسهال من الطبيب أو الأم.