السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

5 علامات تدل على موعد الولادة الطبيعية

آلام الولادة الطبيعية،
آلام الولادة الطبيعية، فيتو

كشف الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، ومستشار وزير الصحة لشئون السكان عن أهم العلامات الرئيسية التي تدل على الولادة الطبيعية.
 

أعراض الولادة الطبيعية 

وأضاف أن أهم الأعراض تشمل: 

١- تحجر في البطن 
٢- ألم شديد في البطن تقترب مدته كل ربع ساعة 
٣- زيادة مدة الألم 
٤- نزول ماء مفاجئ من الرحم 
٥- نزول دم 

 

فيما كشفت وزارة الصحة عن فوائد الولادة الطبيعية للطفل والأم حيث توفر الولادة الطبيعية للطفل مروره على البكتيريا الحميدة "الميكروبيوتا" والتي توفر عدة فوائد منها:

 

فوائد الولادة الطبيعية

 

تحفيز جهاز المناعة ليعمل بشكل جيد

تقلل من حدوث اضطرابات طيف التوحد

تقلل من الإصابة بالربو

تقلل من الإصابة بسوء التغذية

تقلل من سوء الأداء الدراسي

 

وأوضحت وزارة الصحة أن الولادة القيصرية غير المبررة طبيا تمنع الطفل مروره على قناة الولادة وحرمانه من التعرض للبكتيريا الحميدة ومميزاتها.

يأتي ذلك في إطار حملة التوعية التي تطلقها وزارة الصحة الألف يوم الذهبية في عمر الطفل والتى يتكون فيها جزء كبير من قدرات الطفل التي تؤهله للحياة.

 

وتشمل فترة الحمل 270 يوم بجانب 730 يوما مدة العامين في عمر الطفل حيث تتكون فيهم قدرات الطفل الذهنية والاجتماعية والصحية.

وكشف الأطباء هم أسباب تراجع الولادة الطبيعية هو ضعف ثقافة الصحة الإنجابية وغياب التوعية بفوائد الولادة الطبيعية مؤكدين أن الولادة القيصرية تصبح ضرورة عند الدواعي الطبية فقط والذي يقررها الطبيب وليس لرغبة الأم.

وكانت وزارة الصحة اتخذت عدد من الإجراءات بشأن تقليل معدلات الولادة القيصرية وذلك بعد أن أثبت المسح الصحي ارتفاع في معدلات الولادات القيصرية والتي بلغت أكثر من ٧٠%.

وأكدت وزارة الصحة أن أغلب أقسام الحضانات داخل المستشفيات تمتلئ بالأطفال حديثي الولادة مما يدل على زيادة عدد المواليد والكثافة السكانية.

مرض دماغي غامض يصيب المئات في كندا، والسلطات تفتح تحقيقا وتطالب بتدخل العلماء

كيف يؤثر مرض الألم العضلي الليفي على المريض ومتى يسبب الاكتئاب؟

وأضافت وزارة الصحة معدلات الولادة القيصرية في العالم من ٢٠ إلى ٣٠%، لافتة إلى أنه تم وضع دلائل استرشادية للولادات القيصرية في المستشفيات دون استسهال من الطبيب أو الأم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور عمرو حسن امراض النساء والتوليد النساء والتوليد الولادة الطبيعية امراض النسا كلية الطب جامعة القاهرة عمرو حسن

مواد متعلقة

الصحة تحذر من زيادة الضغوط النفسية: تسبب أمراض القلب والضغط

فى يومه العالمى، اعرفى أعراض وأسباب مرض السكري وأفضل طرق للعلاج

العثور على طفل حديث الولادة بجوار عمارة سكنية بالغربية

حسام موافي يحذر من السمنة: مرض معقد وكارثة كبرى

الصحة تحذر من البصق على الأرض: يسبب انتقال مرض خطير

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

رسميًا، فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

أغضبت جماهير الأهلي وطالبت بطرده، حقيقة صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

سر غياب أكرم توفيق عن مران الأهلي

دفاع أحمد فتوح بعد الحكم على موكله: بشكر مرتضى منصور كان معانا لحظة بلحظة (فيديو وصور)

بعد الحكم بحبسه مع وقف التنفيذ، موعد انتظام أحمد فتوح في مران الزمالك

منوعات

المزيد

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم السبت

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يُلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads