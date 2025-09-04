وداعا لسبوبة "القيصري"، الصحة تدرب الحوامل على الولادة الطبيعية (فيديو)

قالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان والمشرف العام على المجلس القومي السكان، إنه لا يوجد شخص في مصر يقبل على الزواج إلا ويخضع إلى الكشف الطبي بوزارة الصحة، ثم يتم تحويله على غرفة المشورة للحصول على مشورة قبل الزواج لتأهيل الشباب والفتيات قبل الزواج، وخلال مشورة قبل الزواج يتم تعريفهم بالولادة الطبيعية وأهميتها في الحفاظ على صحة الأم والطفل معًا.

أهمية غرفة مشورة قبل الزواج بوزارة الصحة

وأضافت خلال فيديو تم بثه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أما خلال سنة أولى زواج يتم متابعة الزوجين من خلال غرفة المشورة وتقديم التعليمات اللازمة لهم، وبعد حدوث الحمل من تذهب من النساء إلى مراكز الصحة يتم متابعة حملها منذ البداية وتدريبها على ممارسة الرياضة أثناء الحمل، والتغذية السليمة التي تضمن صحة الجنين وولادة طبيعية جيدة وايضا تدريبها على الولادة الطبيعية.

وتابعت، أما بالنسبة إلى من لا تتابع مع وزارة الصحة، تقوم وزارة الصحة حاليًّا بالعمل مع القطاع الخاص لتوفير غرف للمشورة بها مقدم مشورة لاستقبال النساء وتعريفهن بأهمية الولادة الطبيعية.

توفير غرف المشورة بالقطاع الخاص

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، أن الوزارة تحاول توحيد النظام الصحي الذي يؤثر في صحة الأم والطفل سواء في مراكز الصحة أو مستشفيات الجامعة أو القطاع الخاص، لأنه ليس ذنب السيدة التي ذهبت الولادة في القطاع الخاص ألا تعلم أهمية الولادة الطبيعية وكيفية التدريب عليها والتغذية السليمة التى تساعدها على الولادة الطبيعية.

