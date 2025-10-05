الأحد 05 أكتوبر 2025
أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الإثنين فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة غدا الإثنين، حيث يسود طقس خريفى معتدل على أغلب الانحاء، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر.

 

محافظ البحيرة: استمرار انعقاد غرفة التحكم لمتابعة الفيضان ورفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

وداعًا للأربعينات.. الأرصاد عن طقس اليوم: خريفي معتدل حار نهارا على أغلب الأنحاء.. أمطار متوسطة على الشمال.. وتحذير من ارتفاع الأمواج.. وسرعة الرياح تصل لـ 60كم/ ساعة


الطقس غدا فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   22  ودرجة الحرارة العظمى 30

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  20 و درجة الحرارة العظمى 31

بنها: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى  30

الإسكندرية:درجة الحرارة: 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 27  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20  و درجة الحرارة العظمى 32

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 30

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  31

السويس: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى: 30

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى25 ودرجة الحرارة العظمى 34  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 32  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة  الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20  ودرجة الحرارة العظمى:  32

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة  23  ودرجة الحرارة العظمى 36  
 

