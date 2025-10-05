الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خريفي معتدل، الأرصاد الجوية تعلن عن حالة طقس غدا الإثنين

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء ويكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

وداعًا للأربعينات.. الأرصاد عن طقس اليوم: خريفي معتدل حار نهارا على أغلب الأنحاء.. أمطار متوسطة على الشمال.. وتحذير من ارتفاع الأمواج.. وسرعة الرياح تصل لـ 60كم/ ساعة

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 حالة الطقس غدا الاثنين

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا الاثنين

مواد متعلقة

طقس اليوم، تحذير من الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس، والسبب ارتفاع الأمواج

انخفاض ملحوظ من القاهرة إلى الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أهلا بالخريف، انخفاض بدرجات الحرارة، أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحري، اضطراب بملاحة خليج السويس والبحر الأحمر، وأتربة ورمال على الصعيد

درجات الحرارة تتهاوى، حالة الطقس اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدا

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

شبورة كثيفة وانخفاض بدرجات الحرارة، حالة الطقس غدا الأحد

حالة الطقس غدا، تحذير من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: الخطيب يكلف سيد عبد الحفيظ بملف المدرب الجديد

تصفيات المونديال، فتح باب الحجز لحضور مباراة مصر أمام غينيا بيساو

40 مقعدا للمستقلين وترضية الأحزاب القديمة، خريطة توزيع البرلمان المقبل

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

3 مقاعد فقط في القائمة الوطنية، غضب في حزب التجمع واجتماع طارئ للمكتب السياسي

تضم رئيس تحرير فيتو، مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

انسحاب جديد من انتخابات الأهلي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نذرت أن أصوم، ولكنّي عجزت عن الوفاء بالنذر لعذر، فماذا أفعل؟ الأزهر يرد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads