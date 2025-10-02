الخميس 02 أكتوبر 2025
محافظات

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع فعاليات مسابقة السنة النبوية (صور)

رئيس منطقة الإسماعيلية
رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع مسابقة السنة النبوية

تابع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، يرافقه الدكتور حاتم العدوي موفد قطاع المعاهد الأزهرية، فعاليات انعقاد مسابقة السنة النبوية، المقامة بمبنى الإدارة المركزية، التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية.  

المشرفون على عقد المسابقة  

تُعقد المسابقة تحت إشراف إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، فضيلة الشيخ صابر عبد السميع، مدير عام شؤون القرآن، والشيخ عبد العزيز مغازي، موجه عام الشئون القرآنية. وتم توثيق المسابقة بالتعاون بين إدارة الكمبيوتر التعليمي، ونادية جودة، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، وصفاء سيف، موجه أول الحاسب الآلي بالمنطقة، وموجهي المواد الشرعية، كلا من رضا محمد، موجه عام إدارة الإسماعيلية، ونجلاء عبد الخير، موجه إدارة فايد، والشيخ رمضان الغمري، موجه بإدارة التل الكبير، وتنظيم سماح حمودة، شئون القرآن، وعمر محمد، منسق الرواق بالمنطقة، وسامية الدسوقي مسؤولة العلاقات العامة.  

 

جانب من فعاليات المسابقة، فيتو
جانب من فعاليات المسابقة، فيتو
جانب من فعاليات المسابقة، فيتو
جانب من فعاليات المسابقة، فيتو

متابعة سير المسابقة 

وتابع فضيلته سير فعاليات المسابقة، واطلع على مستوى الإعداد والتنظيم، مثمنًا الجهد المبذول من القائمين على العمل، مؤكدًا على أهمية هذه المسابقات في تعميق الانتماء للدين، وربط النشء بسيرة النبي الكريم ﷺ قولًا وفعلًا.  

كما وجّه الشكر لإدارة شئون القرآن الكريم،  لموجهي للمواد الشرعية، ولجميع القائمين على المسابقة.  

 

أهمية عقد المسابقات 

وأوضح أن مثل هذه المسابقات تُسهم في بناء شخصية الطالب الأزهري علميًا وأخلاقيًا. 

تأتي هذه المسابقة ضمن خطة قطاع المعاهد الأزهرية لنشر الوعي الديني الصحيح، وتحفيز الطلاب على الاقتداء بالنموذج النبوي في حياتهم اليومية.

 

