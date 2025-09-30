الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسماعيلية

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.  

صحة الإسماعيلية تنظم يوما للكشف المجاني على الأسنان بوحدة أبو صوير البلد

سكرتير عام الإسماعيلية يوجه بسرعة انتهاء أعمال لجان فحص ملفات التصالح

 

حملات تموينية مكبرة

 نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٩ سبتمبر الجاري، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملات المكبرة

وقال سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن الحملات أسفرت عن: ضبط ۱۰۰ ك من مصنعات الدجاج والجبن والبسبوسة منتهي الصلاحية، وضبط ۱۹۰ ك زيت طعام مجهول المصدر، وضبط مخبز لتجميعه كمية دقيق بلدي مدعم تقدر بربع طن بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مخبز آخر لتصرفه في كمية من الدقيق البلدي مدعم تقدر بنصف طن؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مخبزين سياحيين ليحازتهم كمية من الدقيق تقدر بثلاثة ونصف طن من الدقيق مجهول المصدر وبدون فواتير. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

مجال الرقابة على المخابز 

كما تم تحرير ١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١٨ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. 
 

مجال الرقابة على الأسواق 

بالإضافة إلى تحرير ٣٤ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، ٢٧ محضر لعدم حمل شهادة صحية، ٨ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٥ محاضر عدم وجود لوحة مواعيد التشغيل، محضر عدم وجود سجلات، محضرين عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ٦ محاضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمي، ٥ محاضر عدم الإعلان عن المخازن، محضر بيع منتجات منتهية الصلاحية، محضرين حيازة منتجات مجهولة المصدر، ٣ محاضر عدم استخدام اللغة العربية على واجهة المحل، محضر عمل أوكازيون بدون تصريح، محضر بيع خبز سياحي أزيد من السعر الرسمي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية ناوين الإسماعيلية دقيق بلدى مدعم السوق السوداء بالإسماعيلية محافظة الإسماعيلية حملات تموينية

مواد متعلقة

صحة الإسماعيلية تنظم يوما للكشف المجاني على الأسنان بوحدة أبو صوير البلد

سكرتير عام الإسماعيلية يوجه بسرعة انتهاء أعمال لجان فحص ملفات التصالح

بحضور عدد من الوزراء، الإسماعيلية تستعد لإقامة 5 فعاليات بمناسبة عيدها القومي

فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يحتفل باليوم العالمي للقلب (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من التعليم على انتشار فيروس HFMD في المدارس

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

كرة اليد، الأهلي يخسر أمام برشلونة في نصف نهائي مونديال الأندية

من قصص القرآن الكريم، العبد الصالح يقرر فراق موسى

بعد إصابة 4 طلاب بمدرسة في المريوطية بفيروس HFMD، ما أبرز أعراضه؟

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

خبير أصوات: محمد الكحلاوي لم يكن مجرد منشد بل دراسات متكاملة في النغم (فيديو)

عالم أزهري يحذر الأزواج من تصوير العلاقات الخاصة: تفتح أبواب الفتنة والشيطان والفضيحة

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خبير أصوات: محمد الكحلاوي لم يكن مجرد منشد بل دراسات متكاملة في النغم (فيديو)

عالم أزهري يحذر الأزواج من تصوير العلاقات الخاصة: تفتح أبواب الفتنة والشيطان والفضيحة

من قصص القرآن الكريم، العبد الصالح يقرر فراق موسى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads