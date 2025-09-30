ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسماعيلية

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

حملات تموينية مكبرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٩ سبتمبر الجاري، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملات المكبرة

وقال سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن الحملات أسفرت عن: ضبط ۱۰۰ ك من مصنعات الدجاج والجبن والبسبوسة منتهي الصلاحية، وضبط ۱۹۰ ك زيت طعام مجهول المصدر، وضبط مخبز لتجميعه كمية دقيق بلدي مدعم تقدر بربع طن بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مخبز آخر لتصرفه في كمية من الدقيق البلدي مدعم تقدر بنصف طن؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مخبزين سياحيين ليحازتهم كمية من الدقيق تقدر بثلاثة ونصف طن من الدقيق مجهول المصدر وبدون فواتير.

مجال الرقابة على المخابز

كما تم تحرير ١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١٨ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



مجال الرقابة على الأسواق



بالإضافة إلى تحرير ٣٤ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، ٢٧ محضر لعدم حمل شهادة صحية، ٨ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٥ محاضر عدم وجود لوحة مواعيد التشغيل، محضر عدم وجود سجلات، محضرين عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ٦ محاضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمي، ٥ محاضر عدم الإعلان عن المخازن، محضر بيع منتجات منتهية الصلاحية، محضرين حيازة منتجات مجهولة المصدر، ٣ محاضر عدم استخدام اللغة العربية على واجهة المحل، محضر عمل أوكازيون بدون تصريح، محضر بيع خبز سياحي أزيد من السعر الرسمي.

