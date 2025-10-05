مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تواصل أعمال التقصي الإكلينيكي بسوق الماشية

نفذت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، بإشراف الدكتور هاني عبد الخالق مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، والدكتورة نيفين رشدي مسؤول التقصي الوبائي، لجنة تقصي إكلينيكي نشط بسوق الماشية بالقصاصين.

سحب عينات من الماشية

وشملت أعمال اللجنة سحب عينات وفحص الحالة الصحية للثروة الحيوانية للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية.

جانب من أعمال اللجنة، فيتو

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية للاطمئنان على الوضع الوبائي.

بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الصحة العامة، ودعم منظومة الوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية والداجنة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار المتابعة الدورية للموقف الوبائي، وحرصًا على تعزيز الإجراءات الوقائية والرقابية لضمان سلامة الثروة الحيوانية، وبتكليف من الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور حامد موسى الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

