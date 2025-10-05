محافظ الإسماعيلية يهدي وزير الموارد المائية والري درع المحافظة (صور)

أهدى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، درع المحافظة إلى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وذلك خلال مراسم استقباله لديوان عام المحافظة.



واستقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية وزير الرى لإلقاء ندوة "جهود وزارة الموارد المائية والري في تحقيق الأمن المائي"، والتي أقيمت على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.



جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

رسالة شكر لوزير الرى والموارد المائية

واستهل محافظ الإسماعيلية اللقاء، بالترحيب بوزير الموارد المائية والري، على أرض محافظة الإسماعيلية، مقدمًا له الشكر على تلبية الدعوة وحرصه على إلقاء ندوة لرفع الوعي لدى المواطنين وتعزيز استراتيجية الدولة نحو مستقبل آمن مائيًّا، يعكس رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

ومن جانبه، وجَّه وزير الموارد المائية والري، الشكر للواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على حسن وحفاوة الاستقبال، والإعداد والتجهيز للندوة الكبرى للتعريف بجهود وزارة الموارد المائية والري في تحقيق الأمن المائي لمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.