محافظات

محافظ الإسماعيلية يهدي وزير الموارد المائية والري درع المحافظة (صور)

أهدى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، درع المحافظة إلى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وذلك خلال مراسم استقباله لديوان عام المحافظة.  
 

محافظ الإسماعيلية يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء (صور)

الحماية المدنية تنقذ أهالى الإسماعيلية من كارثة

 

واستقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية وزير الرى لإلقاء ندوة "جهود وزارة الموارد المائية والري في تحقيق الأمن المائي"، والتي أقيمت على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية. 
 

رسالة شكر لوزير الرى والموارد المائية 

 

واستهل محافظ الإسماعيلية اللقاء، بالترحيب بوزير الموارد المائية والري، على أرض محافظة الإسماعيلية، مقدمًا له الشكر على تلبية الدعوة وحرصه على إلقاء ندوة لرفع الوعي لدى المواطنين وتعزيز استراتيجية الدولة نحو مستقبل آمن مائيًّا، يعكس رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ومن جانبه، وجَّه وزير الموارد المائية والري، الشكر للواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على حسن وحفاوة الاستقبال، والإعداد والتجهيز للندوة الكبرى للتعريف بجهود وزارة الموارد المائية والري في تحقيق الأمن المائي لمصر.

