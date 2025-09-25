منطقة الإسماعيلية الأزهرية تستعد لانطلاق مبادرة "عقلك أمانة احمه من الانحراف"

تستعد منطقة الإسماعيلية الأزهرية، لانطلاق فعاليات مبادرة "عقلك أمانة احمه من الانحراف" التي تقام تحت رعاية الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، وضمن أنشطة مكتب بناء التابع لقطاع المعاهد الأزهرية.

الهدف من إطلاق فعاليات المبادرة

من جانبه أكد الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أن المبادرة سوف تنطلق مطلع شهر أكتوبر المقبل، وتهدف إلى ترسيخ قيمة العقل السليم والتنبيه على خطر الفكر المنحرف والمتطرف وكشف أساليب الجماعات الضالة في استغلال الشباب وتعزيز الفكر الأزهري الوسطي كحصن منيع، وتدريب الطلاب على ملكة النقد والتعبير وإعلاء دور المعلم في الوقاية والتوجيه.

وأضاف رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية أنه سيتم الاستعانة بعلماء منطقة وعظ الإسماعيلية في إقامة الندوات واللقاءات التثقيفية والدينية حول هذه المبادرة.

مراحل تنفيذ المبادرة

وأوضح الدكتور عادل علي عواد، مدير التعليم الابتدائي ومنسق عام المبادرة بالمنطقة، أن تنفيذ فعاليات المبادرة يتم على شقين متكاملين، هما:

أولًا، المرحلة الابتدائية بكافة معاهدها، يتم اعتماد الأنشطة الفنية والرسم وتفعيل المسرح التربوي بما يحمله من وسائل بصرية مؤثرة، ومن ذلك المسرحية التربوية (مصباح العقل ونور العلم).

ثانيًا، المرحلة الإعدادية والثانوية: عن طريق إلقاء كلمات صباحية في الإذاعة المدرسية وفق خطة الأسابيع الأربعة في شهر أكتوبر، وتوزع كالتالي:

- الأسبوع الأول: الفكر نور والعلم سرور.

- الأسبوع الثاني: خدع الجماعات المتطرفة.

- الأسبوع الثالث: الأزهر طريق الوسطية.

- الأسبوع الرابع: التفكير النقدي درع الأمان.

وأكد عواد أن فعاليات المبادرة يتم تنفيذها في جميع المعاهد بكافة مراحلها التعليمية المختلفة، ويتم اختيار من هو أنسب لطبيعة هذه المبادرة ليكون منسقًا لها بالإدارة التعليمية، والتعاون بشكل فعال مع المنسق العام للمبادرة لنشر فعاليات المبادرة في الإدارة ومتابعة الفعاليات وإعطاء تقارير أسبوعية لمنسق عام المبادرة بالمنطقة، ويقوم كل معهد باختيار منسق بالمعهد لهذه المبادرة لمتابعة تنفيذ هذه الفعاليات في معهده والتواصل مع منسق الإدارة.

