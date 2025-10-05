الأحد 05 أكتوبر 2025
محافظات

أكرم جلال: محافظة الإسماعيلية لها نصيب كبير من مشروعات الري وتبطين الترع

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية خلال فعاليات الندوة، فيتو

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن الندوة التي أقامتها المحافظة حول ملف الأمن المائي، تأتي في إطار جهود الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق الأمن المائي باعتباره أحد أهم ركائز الأمن القومي وتعزيز استراتيجية الدولة نحو مستقبل آمن مائيًا، يعكس رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.  

محافظ الإسماعيلية يهدي وزير الموارد المائية والري درع المحافظة (صور)

مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تواصل أعمال التقصي الإكلينيكي بسوق الماشية

حضور كوكبة من الشخصيات العامة 

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى حضور كوكبة من الشخصيات العامة والمؤثرة بمحافظة الإسماعيلية تضم أساتذة وعمداء كليات العلوم والزراعة بجامعة قناة السويس والسادة رؤساء النقابات بالمحافظة والسادة ممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والسادة القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وكافة أطياف المجتمع تأتى حرصا وتأكيدا على تحقيق الاستفادة المرجوة للجميع.

ملف المياه على رأس أولويات الدولة 

وأوضح "أكرم" أن الدولة أولت اهتمامًا بالغًا بملف المياه من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات قومية كبرى تستهدف ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، والتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى. 

 

وشدد أن ملف المياه يعد أحد أهم ملفات الأمن القومي المصري فالمياه ليست مجرد مورد طبيعي، وإنما هي حياة وتنمية واستقرار.
 

وأضاف أن محافظة الإسماعيلية كان لها نصيب كبير من المشروعات المائية، حيث تم تنفيذ أعمال تطهير الترع الرئيسية والفرعية مثل ترعة الإسماعيلية والسويس وتأهيل الترع والمنشآت المائية وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، وتنفيذ مشروع محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بما يحقق الاستدامة ويخدم قطاع الزراعة الذي يمثل عصب التنمية فى المحافظة.

