اليوم، الناخبون يواصلون التصويت في 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

يواصل الناخبون اليوم الخميس، ولليوم الثاني والأخير، التصويت في الدوائر الـ 30 الملغاة بحكم قضائي بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لمنع أي مخالفات أو ممارسات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، ومن المقرر أن تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين فى التاسعة صباحا، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة من مساء اليوم

وتُجرى الانتخابات في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا يتنافس عليها المرشحون داخل 2372 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

وتجرى الانتخابات في 30 دائرة بـ 10 محافظات بيانها كالتالي:

محافظة الجيزة

الدائرة الأولى ومقرها قسم الجيزة

الدائرة الثالثة ومقرها مركز البدرشين

الدائرة السادسة ومقرها قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة ومقرها قسم العمرانية

الدائرة التاسعة ومقرها قسم الأهرام

الدائرة العاشرة ومقرها قسم أول أكتوبر

الدائرة الثانية عشرة ومقرها مركز منشأة القناطر

محافظة الفيوم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز سنورس

محافظة المنيا

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة مغاغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة ملوي

الدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس

محافظة أسيوط

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول أسيوط

الدائرة الثانية ومقرها مركز القوصية

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تيج

محافظة الوادي الجديد

الدائرة الأولى ومقرها قسم الخارجة

الدائرة الثانية ومقرها مركز الداخلة

محافظة سوهاج

الدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا

محافظة الأقصر

الدائرة الأولى ومقرها قسم الأقصر

الدائرة الثانية ومقرها مركز القرنة

الدائرة الثالثة ومقرها مركز إسنا

محافظة أسوان

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول أسوان

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نصر النوبة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أدفو

محافظة الإسكندرية

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنتزه

محافظة البحيرة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحمودية

الدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة ومقرها كوم حمادة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.