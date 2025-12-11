نصائح بسيطة وفعالة، لعناية ليلية سريعة بالبشرة شتاء

18 حجم الخط

نصائح بسيطة وفعالة، لعناية ليلية سريعة بالبشرة، مع حلول فصل الشتاء، تتعرض البشرة لتحديات قاسية بسبب انخفاض درجات الحرارة، والهواء الجاف، وكثرة التعرض للمدافئ والمكيفات.





كل ذلك يؤدي إلى فقدان البشرة لرطوبتها الطبيعية، فتبدو شاحبة، جافة، وأكثر عرضة للتشققات والاحمرار، وهنا تبرز أهمية العناية الليلية بالبشرة في الشتاء، لأن فترة النوم تُعدُّ الوقت الذهبي لتجدد الخلايا وإصلاح التلف.



خطوات العناية الليلية السريعة بالبشرة

الجميل في الأمر أن العناية الليلية لا تحتاج إلى خطوات معقدة أو وقت طويل، بل يمكن اعتماد روتين سريع وفعّال يحافظ على صحة البشرة ونضارتها، وهو ما نستعرضه في السطور التالية، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



أولًا: تنظيف البشرة بلطف دون تجفيف

تنظيف البشرة خطوة أساسية لا يجب إهمالها قبل النوم، حتى لو لم تستخدمي المكياج.

في الشتاء، يُفضَّل استخدام غسول لطيف وخالٍ من الكحول أو الصابون القاسي، حتى لا يجرّد البشرة من زيوتها الطبيعية.

اختاري منظفًا كريميًا أو جل مرطب، ودلّكيه على البشرة بلطف بحركات دائرية، ثم اشطفي الوجه بماء فاتر وليس ساخنًا، لأن الماء الساخن يزيد من الجفاف والتهيج.



ثانيًا: التونر المرطب بدل القابض

كثير من النساء يتجاهلن التونر شتاءً خوفًا من الجفاف، لكن الحقيقة أن التونر المناسب يمكن أن يكون خطوة مهمة لترطيب البشرة. ابتعدي تمامًا عن التونر القابض الذي يحتوي على كحول، واختاري تونر غني بمكونات مرطبة مثل ماء الورد، ماء الأرز، أو الألوفيرا. استخدام التونر ليلًا يساعد على تهدئة البشرة وإعدادها لامتصاص الكريمات بشكل أفضل.

ثالثًا: الترطيب العميق هو الأساس

الترطيب الليلي في الشتاء ليس رفاهية، بل ضرورة.

خلال النوم، تفقد البشرة قدرًا من الماء، لذا يجب تعويضه بكريم غني ومغذٍ.

اختاري كريم ليل يحتوي على مكونات مثل زبدة الشيا، زيت اللوز، زيت الجوجوبا، أو حمض الهيالورونيك.

لا تحتاجين إلى كمية كبيرة، فقط دلكي الكريم بلطف على الوجه والرقبة حتى يمتص تمامًا.

رابعًا: لا تهملي منطقة حول العين

الجلد حول العين رقيق وحسّاس، ويتأثر بسرعة ببرودة الجو، ما يؤدي إلى الجفاف والخطوط الدقيقة.

استخدمي كريم أو جل خاص بالعين قبل النوم، واربتيه برفق باستخدام بنصر اليد دون شدّ الجلد. هذه الخطوة السريعة تحمي المنطقة وتمنحها مظهرًا أكثر راحة وانتعاشًا في الصباح.

خامسًا: استخدام الزيوت الطبيعية بذكاء

الزيوت الطبيعية يمكن أن تكون منقذ البشرة في الشتاء، خاصة ليلًا.

بضع قطرات من زيت الورد، زيت الأرجان، أو زيت اللوز الحلو تكفي لتغذية البشرة بعمق. يمكن وضع الزيت بعد كريم الترطيب أو خلطه مع الكريم نفسه. هذه الطريقة تساعد على حبس الرطوبة داخل الجلد ومنحه نعومة واضحة عند الاستيقاظ.

سادسًا: ماسك ليلي سريع مرة أو مرتين أسبوعيًا

لا يشترط أن تكون الماسكات طويلة ومعقدة. يمكنك استخدام ماسك ليلي بسيط مرتين في الأسبوع، مثل مزيج الزبادي والعسل، أو الألوفيرا مع قطرات من زيت الزيتون.

يُترك الماسك لمدة 10–15 دقيقة ثم يُزال، أو يمكن استخدام ماسكات جاهزة مخصصة للّيل تُترك حتى الصباح، مما يوفّر الوقت والجهد.

سابعًا: الترطيب من الداخل قبل النوم

العناية بالبشرة لا تكتمل دون الانتباه لما يدخل الجسم.

شرب كوب من الماء الدافئ أو الأعشاب المهدئة مثل اليانسون أو البابونج قبل النوم يساعد على ترطيب الجسم من الداخل، ويمنح البشرة إشراقة طبيعية.

تجنّبي الإكثار من المشروبات الغنية بالكافيين ليلًا لأنها قد تزيد من جفاف البشرة.

ثامنًا: تجنب الأخطاء الشائعة ليلًا

من الأخطاء المنتشرة شتاءً النوم والماكياج على الوجه أو غسل البشرة بكثرة. كذلك، استخدام مقشرات قوية ليلًا بشكل متكرر قد يسبب تهيجًا واضحًا.

اكتفي بالتقشير الخفيف مرة واحدة أسبوعيًا فقط لإزالة الجلد الميت دون إيذاء البشرة.

تاسعًا: الاهتمام بالشفاه واليدين

العناية الليلية لا تقتصر على الوجه فقط. الشفاه واليدين أكثر عرضة للتشقق في الشتاء. قبل النوم، ضعي طبقة سميكة من مرطب الشفاه الطبيعي مثل زبدة الكاكاو أو الفازلين، وكذلك كريم غني لليدين وارتدي قفازات قطنية إن أمكن للحصول على نعومة ملحوظة صباحًا.

أخيرًا: النوم الجيد جزء من العناية

قلة النوم والإجهاد يظهران بوضوح على البشرة، خاصة في الشتاء. احرصي على الحصول على نوم هادئ وكافٍ، لأن خلايا البشرة تتجدد أثناء النوم، ويظهر أثر ذلك على النضارة والصفاء في اليوم التالي.

العناية الليلية السريعة بالبشرة شتاءً لا تحتاج إلى وقت طويل أو منتجات كثيرة، بل إلى خطوات ذكية ومنتظمة تعتمد على التنظيف اللطيف، الترطيب العميق، واختيار المكونات المناسبة لفصل البرد. المواظبة على هذا الروتين البسيط تمنحك بشرة صحية، ناعمة، ومشرقة طوال الشتاء مهما كانت الظروف الجوية قاسية.

