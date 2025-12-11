جائزة ثقافية لأول مرة وأفلام وثائقية وروائية، احتفالات بالجملة في ذكرى ميلاد نجيب محفوظ

18 حجم الخط

نجيب محفوظ ، أديب مصري عربي عالمي، روائي وكاتب قصة، أيضًا كاتب سيناريو، من مواليد القاهرة التاريخية، جاور الحسين في سنوات عمره الأولى، هو أول عربي حصل على جائزة نوبل عن مجمل أعماله الأدبية، ولد في مثل هذا اليوم 11 ديسمبر عام 1911 ورحل عام 2006.



تحت عنوان "نجيب محفوظ.. ضمير عصره" و"خط في دايرة "عرض مركز الثقافة لسينمائية التابع للمركز القومي للسينما أمس الأربعاء فيلمين ضمن أمسية سينمائية أقامها المركز احتفالًا بذكرى ميلاد الأديب نجيب محفوظ، ويعد فيلم "خط في دايرة " فيلمًا روائيًّا قصيرًا مستوحى من مجموعة أحلام فترة النقاهة للأديب الكبير، كتب السيناريو وأخرجه محسن عبد الغني، بطولة كريم قاسم ومنى هلا، وموسيقى شريف الوسيمي، وقد حصد الفيلم جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي قصير بالمهرجان القومي للسينما في دورته الـ 24 عام 2022، كما فاز في نفس العام بجائزتي أفضل إنجاز في الإخراج والتصوير من مهرجان رؤى القاهرة للفيلم القصير في دورته الخامسة، ورُشح للفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان.

نجيب محفوظ ضمير عصره

أما الفيلم التسجيلي الوثائقي "نجيب محفوظ.. ضمير عصره" فهو من إنتاج 1989 وأخرجه هاشم النحاس يوثق فيه سيرة الأديب الراحل نجيب محفوظ.

أحد مقتنيات متحف نجيب محفوظ



كما أطلق متحف نجيب محفوظ الكائن بتكية محمد أبو الدهب التابعة لصندوق التنمية الثقافية، على مدار ثلاثة أيام ورشة بعنوان سينما وأدب نجيب محفوظ في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 114 لميلاد صاحب “الثلاثية” الحائز على جائزة نوبل في الأدب، دارت الورشة الأولى حول علاقة نجيب محفوظ بالسينما وتأثيره فيها بمحاضرة ألقتها الدكتورة ثناء هاشم أستاذة السيناريو بمعهد السينما، وفي الورشة الثانية عرض فيلم "اللص والكلاب" إخراج كمال الشيخ.

مشوار نجيب محفوظ مع السينما

عرض بعد الورشة محاضرة للدكتور أسامة أبو طالب أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية عن مشوار نجيب محفوظ مع الدراما تضمن قصصه ورواياته التي قدمت في السينما والدراما.

الأديب نجيب محفوظ في مكتبه



أما التكريم الاكبر والأهم بـ الأديب نجيب محفوظ فهو إعلان اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اختيار الأديب نجيب محفوظ شخصية الدورة 57 ــ دورة هذا العام ــ وفاءً وتكريمًا لرمز أدبي هو أحد أعمدة الأدب المصري والعربي وأيقونته الخالدة الذي ترك نصوصًا تتجاوز حدود المحلية ولا يمكن نسيانها مثل الثلاثية، وأولاد حارتنا، مما أهله للحصول على جائزة نوبل في الأدب عام. 1988.



أيضًا اعتمد الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة إطلاق جائزة "نجيب محفوظ للرواية العربية" والتي يمنحها معرض القاهرة للكتاب سنويًّا بداية من هذا العام، الذي يحتفل فيه المعرض بذكرى مرور عشرين سنة على وفاة أديب نوبل نجيب محفوظ الذى يوافق ذكرى ميلاده الـ 114.

مكانة رفيعة فى الثقافة العربية

قال الدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي للمعرض: إن أديبًا بقامة نجيب محفوظ يليق به أن تمنح وزارة الثقافة المصرية جائزة كبرى باسمه بوصفه الأديب العربي الوحيد الفائز بجائزة نوبل، تأكيدًا على مكانته في الثقافة المصرية والعربية، وعلى دوره في ترسيخ صورة الكاتب الذي واجه الحياة بالمعرفة، واستطاع أن يلتقط تحولات المجتمع المصري عبر عقود طويلة بوعي عميق ولغة راسخة، حيث تبلغ قيمة الجائزة ٥٠٠ ألف جنيه وميدالية ذهبية أسوة بجائزة النيل، وهي ممولة بالكامل من البنك الأهلي المصري، مشيرا الى أن المعرض سيخصص جناحا كاملا لعرض طبعات نادرة من مؤلفات محفوظ، ومواد أرشيفية، وصور من حياته ومسيرته الإبداعية، إلى جانب عدد من الندوات التي يشارك فيها كبار الباحثين والنقاد لمناقشة إرثه الأدبي.

نجيب محفوظ مسنا

كما ينظم متحف نجيب محفوظ الكائن بتكية محمد أبو الدهب التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، سلسلة من الورش المتخصصة في مجالات: السينما، الذكاء الاصطناعي، العمارة، فضلًا عن معرض كاريكاتير ومائدة مستديرة.

مسابقة عالم نجيب محفوظ

وأخيرًا ستقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب أيضا بالشراكة مع "البحث العلمي للاستثمار" مسابقة "عالم نجيب محفوظ" الموجهة للمواهب الفنية الشابة، بهدف تعزيز ثقافة القراءة وربط الأدب المصري بالفنون البصرية، فتح باب الاشتراك فيها يوم 3 ديسمبر وتستمر حتى 27 منه، وتقبل الأعمال الفنية من سن العشرين، وحتى ويتم توزيع الجوائز خلال فعاليات المعرض.

متحف نجيب محفوظ

أما في 20 ديسمبر فينطلق معرض "لقاء العظماء.. نجيب محفوظ والأدباء"، ويتولى الفنان فوزي مرسي مهمة القوميسير العام، وتختتم فعاليات الشهر بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين فى الورش الفنية المختلفة يوم 28 ديسمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.